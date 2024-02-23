16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" рассказали об итогах зимней трансферной кампании Состав "Крыльев Советов" пополнился футболистом из Аргентины Дмитрий Шуков - главный тренер "Крылья Советов-2", Антон Бобер возглавил "молодежку" Арбитр Игорь Моргунов: "Никакие ошибки судей не оправдывают оскорблений и неуважения к ним" "Крылья Советов" подписали защитника Кирилла Печенина

Футбол Спорт

"Крылья Советов" рассказали об итогах зимней трансферной кампании

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Крылья Советов" подвели итоги зимней трансферной кампании 2024 года. Главной ее задачей было сохранение костяка команды и укрепление некоторых позиций.

Так, клуб продлил контракты с Александром Солдатенковым и Фернандо Костанца. Соглашения рассчитаны до конца сезонов 2025/26 и 2027/28 соответственно. Из аренд вернулись Илья Грибакин, Павел Попов, Егор Панков и Данил Бельтюков.

Также "Крылья Советов" и "Локомотив" договорились о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в московский клуб, но игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24. Никиту Хлусову арендовала "Звезда" из Санкт-Петербурга до конца сезона. А Никита Яворский перешел в липецкий "Металлург" на правах аренды.

Покинул "Крылья Советов" хорватский защитник Матео Барач. Зато к команде присоединились белорусский защитник Кирилл Печенин, выступавший ранее за "Оренбург", и аргентинский нападающий Франко Орозко из "Лануса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3