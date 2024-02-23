"Крылья Советов" рассказали об итогах зимней трансферной кампании

"Крылья Советов" подвели итоги зимней трансферной кампании 2024 года. Главной ее задачей было сохранение костяка команды и укрепление некоторых позиций.

Так, клуб продлил контракты с Александром Солдатенковым и Фернандо Костанца. Соглашения рассчитаны до конца сезонов 2025/26 и 2027/28 соответственно. Из аренд вернулись Илья Грибакин, Павел Попов, Егор Панков и Данил Бельтюков.

Также "Крылья Советов" и "Локомотив" договорились о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в московский клуб, но игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24. Никиту Хлусову арендовала "Звезда" из Санкт-Петербурга до конца сезона. А Никита Яворский перешел в липецкий "Металлург" на правах аренды.

Покинул "Крылья Советов" хорватский защитник Матео Барач. Зато к команде присоединились белорусский защитник Кирилл Печенин, выступавший ранее за "Оренбург", и аргентинский нападающий Франко Орозко из "Лануса".