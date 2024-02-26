Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Боксеру Кевину Джонсону вручили сертификат на получение недвижимости в Самаре, пишет ren.tv.
"Самара, я дома", - сказал Джонсон перед получением сертификата.
Как отметил боксер, все знают, что Самара - это его место, и он говорил об этом, как только приехал в город. "Это то же самое, что у меня дома в Америке. Многие меня спрашивают: "Почему?" Потому что в Америке я живу спокойной жизнью, у меня мало соседей, я не живу в гуще людей, я не люблю большие города", - сказал Джонсон.
Сейчас спортсмен намерен посвятить время обустройству новой квартиры.
Говоря о том, каким родом деятельности он планирует заниматься в Самаре, Джонсон указал, что пока не думал о каком-то конкретном направлении. "Могу заниматься тренировками - тренировать детей боксировать, быть личным наставником. Я могу заниматься всем. Я не из ленивых людей", - заключил Джонсон.
Напомним, в начале 2024 г. американский боксер получил российское гражданство.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.