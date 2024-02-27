Новикомбанк представил продукты и ключевые меры господдержки для субъектов МСП в Нижнем Тагиле

Эксперты Новикомбанка провели конференцию "Ключевые меры государственной поддержки, льготные программы и продукты Новикомбанка для предприятий субъектов МСП" на площадке Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства. Предпринимателям региона были представлены линейка выгодных продуктов и навигация по инструментам господдержки от опорного банка Госкорпорации Ростех.

Новикомбанк активно сотрудничает с предприятиями сегмента малого и среднего бизнеса. В качестве приоритетных субъектов в этой области банк выделяет исполнителей госзаказа в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ, а также исполнителей контрактов с ведущими Госкорпорациями, которым предлагает продукт "Кредит на исполнение контракта для МСП". Его преимуществами являются упрощенная процедура рассмотрения, сокращенный перечень документов, требуемых для получения кредита, возможность получить финансирование в объеме до 80% от суммы заключенного контракта и льготная процентная ставка (в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП).

Участники конференции отметили удобство одного из самых востребованных сервисов Новикомбанка — "Экспресс-гарантия". В рамках данного продукта банк выступает гарантом исполнения клиентом обязательств по закупкам и контрактам в рамках Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Гарантии выдаются для обеспечения участия в закупке, исполнения обязательств по контракту, возврата авансового платежа. Отличительной особенностью их служит быстрый срок оформления.

Также предпринимателям Нижнего Тагила была представлена льготная программа с господдержкой "Промышленная ипотека" от Новикомбанка, которая позволяет выделять средства МСП на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности.

Широко востребованы среди клиентов Новикомбанка кредиты с использованием механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, разработанный по поручению Президента РФ в 2021 году. Он позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит с целью пополнения оборотных средств, инвестиций, для исполнения контрактов и рефинансирования ранее взятых кредитов. Поручительство МСП покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту.

Также эксперты Новикомбанка рассказали участникам мероприятия о продукте "Спецсчет", который предлагается компаниям, участвующим в Госзакупках. На таком счете поставщик размещает средства для обеспечения заявок в электронных закупках, а банк выступает гарантом сохранности денег и начисляет процент на остаток на счете.

Конференция завершилась активной дискуссией, в ходе которой участники задавали вопросы экспертам Новикомбанка и получали дополнительную информацию о способах финансирования своего бизнеса.

С Нижним Тагилом Новикомбанк связывает длительное сотрудничество. С 2020 года здесь открыт дополнительный офис финансовой организации, предоставляющий широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам одного из крупнейших корпоративных клиентов банка в регионе — предприятию "Уралвагонзавод". Это кредитование на специальных льготных условиях, платежные инструменты, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и многое другое, включая праздничные акции. В частности, 7 марта все сотрудники "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, владельцы зарплатных карт Новикомбанка, получающие зарплату на карту, подключенную к программе "Кешбэк", получат по 500 рублей в подарок.