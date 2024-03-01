В Самаре в этом году ямочный ремонт запланирован на 20 улицах

В мэрии Самары объявили о возобновлении аварийно-ямочного ремонта дорог в текущем сезоне.
"Ранее на заводе, у которого покупается литая смесь, было проведено техническое обслуживание оборудования. Фактически еще 16 февраля завод продемонстрировал готовность производить асфальтобетон для аварийно-ямочного ремонта. Однако пришло значительное похолодание, с температурой воздуха ниже -20 градусов Цельсия. В такую погоду даже литой смесью работать невозможно, это не соответствует требованиям ГОСТа", - рассказал замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
По словам чиновника, активные работы начнутся, как только завершатся температурные "качели" с резким похолоданием ночью и плюсовыми значениями днем.
"Условия с температурными "качелями" могут провоцировать более интенсивные разрушения дорожного покрытия", - пояснил Виктор Ненашев.
По предварительной информации, ямочный ремонт должен быть выполнен на участках 20 улиц. Однако перечень объектов будет пополняться после осмотра улично-дорожной сети, замечаний надзорных органов и обращений жителей.
"Работы будут производиться во всех районах города. В этом сезоне до конца апреля намерены ликвидировать ямочность на совокупной площади не менее шести тысяч квадратных метров", - отметил замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!