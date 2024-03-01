В Самаре в этом году ямочный ремонт запланирован на 20 улицах

В мэрии Самары объявили о возобновлении аварийно-ямочного ремонта дорог в текущем сезоне.

"Ранее на заводе, у которого покупается литая смесь, было проведено техническое обслуживание оборудования. Фактически еще 16 февраля завод продемонстрировал готовность производить асфальтобетон для аварийно-ямочного ремонта. Однако пришло значительное похолодание, с температурой воздуха ниже -20 градусов Цельсия. В такую погоду даже литой смесью работать невозможно, это не соответствует требованиям ГОСТа", - рассказал замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

По словам чиновника, активные работы начнутся, как только завершатся температурные "качели" с резким похолоданием ночью и плюсовыми значениями днем.

"Условия с температурными "качелями" могут провоцировать более интенсивные разрушения дорожного покрытия", - пояснил Виктор Ненашев.

По предварительной информации, ямочный ремонт должен быть выполнен на участках 20 улиц. Однако перечень объектов будет пополняться после осмотра улично-дорожной сети, замечаний надзорных органов и обращений жителей.

"Работы будут производиться во всех районах города. В этом сезоне до конца апреля намерены ликвидировать ямочность на совокупной площади не менее шести тысяч квадратных метров", - отметил замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.