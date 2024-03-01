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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области смогут проголосовать за благоустройство своих городов 15–17 марта

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 г. в четвертый раз состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Как отметил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. "Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь", — подчеркнул президент.

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" на территории Самарской области с 2019 по 2023 гг. благоустроили 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В 2024 г. работы по обновлению начнут на 122 общественных пространствах и в 232 дворах.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, к развитию территории в регионе подходят комплексно, не забывая как о крупных городах, так и об отдаленных районах. "За всеми этими цифрами главное — активные и неравнодушные люди, которых приглашаем к участию на всех этапах реализации. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в изменениях во благо нашей области, которую вместе сделаем еще краше", — отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области рейтинговым голосованием будут охвачены 12 муниципалитетов: Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, а также поселки Безенчук и Смышляевка. Всего на выбор представят 101 территорию. Набравшие наибольшее количество голосов объекты благоустроят в 2025 году.

Таким образом, обновление городов и сел становится адресным. Люди получают то, что считают нужным. Поэтому у каждого есть шанс повлиять на преображение своего любимого места отдыха. Отдать голос за тот или иной сквер, парк, площадь, бульвар можно уже в дни выборов президента России — с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса можно узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой или отсканировав QR-код на фото.

Проголосовать может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры. Они расскажут о голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.

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