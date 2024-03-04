В Самаре на содержание и ремонт фонтанов в 2024 г. выделили 53 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется содержанием и ремонтом фонтанов и поливочного водопровода в 2024 году.
Начальная цена контракта - 53,14 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 марта.
В описании объекта закупки прописаны сроки выполнения работ - с момента заключения контракта по 20 декабря текущего года. Расконсервация запланирована на апрель (до 29 числа), запуск - не позднее 1 мая, консервация и ревизия - с 1 октября по 20 декабря.
Кроме того, в период с 1 мая по 1 октября подрядчик должен будет провести ремонт поливочного водопровода в сквере на пл. Революции, а также текущий ремонт фонтанов.
Напомним, в предыдущие годы единственным участником торгов и победителем становилось МП "Спецремстройзеленхоз". Так, в 2023 году предприятие выполняло аналогичные работы за 45,99 млн рублей. За эту сумму, помимо текущего содержания и ремонта городских фонтанов, подрядчик должен был отремонтировать поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!