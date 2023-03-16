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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2023 году "Спецремстройзеленхоз" отремонтирует два фонтана в Самаре

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется работами по содержанию, ремонту фонтанов и поливочного водопровода в городе в 2023 году.

На торги заявился всего один участник, МП "Спецремстройзеленхоз", его заявку признали соответствующей требованиям. Предприятие предложило выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 45,99 млн рублей. 

За эту сумму подрядчик отремонтирует поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС. Кроме того, нужно заниматься текущим ремонтом городских фонтанов и их содержанием.

"Расконсервация фонтанов начнется в марте-апреля, запуск — не позже 1 мая", — отмечается в техзадании.

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