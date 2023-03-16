В 2023 году "Спецремстройзеленхоз" отремонтирует два фонтана в Самаре

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется работами по содержанию, ремонту фонтанов и поливочного водопровода в городе в 2023 году.
На торги заявился всего один участник, МП "Спецремстройзеленхоз", его заявку признали соответствующей требованиям. Предприятие предложило выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 45,99 млн рублей.
За эту сумму подрядчик отремонтирует поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС. Кроме того, нужно заниматься текущим ремонтом городских фонтанов и их содержанием.
"Расконсервация фонтанов начнется в марте-апреля, запуск — не позже 1 мая", — отмечается в техзадании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!