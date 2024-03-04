В Тольятти осудили участника мошенничества "ваш родственник попал в ДТП"

В Тольятти суд вынес приговор 34-летнему жителю города Лобня, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина вступил мужчина участвовал в мошенничествах по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В августе 2022 г. он в качестве курьера забрал 300 тыс. руб. у пожилого тольяттинца, которого убедили, что его дочь устроила ДТП.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием ежемесячно из заработка 10% в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 300 тыс. рублей.