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Власть и политика

На Всемирном фестивале молодежи прошла дружеская встреча Самарской и Сербской делегаций

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Всемирном фестивале молодежи в Городе молодежи мира, который в эти дни располагается на Федеральной территории "Сириус", состоялась дружеская встреча делегаций из Самарской области и Республики Сербия.

Фото: Центр по привлечению и подготовке волонтеров ВФМ-2024 Самарской области

Молодые лидеры двух стран познакомились, обменялись идеями совместных проектов, узнали о культуре и истории дружественных стран. Во встрече приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель делегации Сербии на ВФМ-2024, руководитель "Бессмертного полка" Белграда, руководитель сербско-российского центра сотрудничества "Зенит" Алекс Гайич.

"Я искренне рад, что партнером делегации Самарской области на Всемирном фестивале молодежи стала именно делегация из Сербии — братской для России страны. У нас уже есть хорошая история сотрудничества, но, что важнее, — у нас есть планы по укреплению дружбы между нашими странами. Надеюсь, мои молодые земляки расскажут о том, как развиваются молодежные сообщества и реализуются их идеи на нашей самарской земле, и уверен, что многие такие идеи мы сможем воплотить вместе", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники встречи смогли задать друг другу вопросы, поделиться достижениями своей страны в сфере молодежной политики. Представители Самарской области пригласили гостей из Сербии принять участие во Всероссийском молодежном форуме "iВолга" и подать заявки на новый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Во время общения участники делегаций также нашли "точки соприкосновения", обменялись опытом в реализации проектов, например, акции "Бессмертный полк".

"Мы знаем, что Россия борется против переписывания истории, и что здесь хранят историческую память. Мы в Сербии тоже стараемся это делать, и я бы хотел предложить сотрудничество по сохранению исторической памяти. Почти у всех нас есть дедушка или прадедушка, который участвовал во Второй мировой войне — как в России, так и в Сербии", — сказал руководитель делегации Сербии на ВФМ-2024, руководитель Бессмертного полка Белграда, руководитель сербско-российского центра сотрудничества "Зенит" Алекс Гайич.

После официальной части встречи произошел культурный обмен: представителей делегаций ждал творческий вечер с песнями, танцами и выступлениями артистов. В неформальной обстановке молодежь Самарской области и Сербии смогли сблизиться еще больше, что позволит сделать будущее сотрудничество между странами эффективнее.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Он объединил 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

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