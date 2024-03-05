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Общество

В мэрии Самары рассказали о программе на праздник Масленицы

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Работу тематического комплекса "Масленица" обсудили в мэрии Самары накануне, 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, ранее стало известно, что в этом году Масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится 17 числа. В воскресенье на гпл. Куйбышева гостей ждет тематический комплекс, в центре которого установят традиционный символ праздника — Маслену.

Здесь же будут работать несколько площадок с народными забавами: гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, бои на подушках, вождение хороводов. Кроме того, будут размещены фотозоны и арт-объекты: "Дымковские игрушки", "Самовар и чашки", "Богатырские сапоги", "Сковорода", "Ложки-качели".

На месте ледового катка (со стороны ул. Красноармейской) разместится центр народной культуры "Светлица". Гостей ждут хороводы, детские игры и другие забавы. Рядом будет площадка, на которой организуют игры в городки.

На месте аттракциона "Горка" создадут лабиринт из сена, разместят фигуры домашних животных из локации "Деревенское подворье".

На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс "Самарская Маслена — гостья дорогая!".

Площадкой авторского искусства мастеров и дизайнеров региона станет ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества "Город мастеров".

Кроме того, проводы русской зимы пройдут и на территории учреждений образования, культуры, в парке Гагарина, на набережной и во внутригородских районах. Так, например, в Кировском районе будут задействованы площадки, благоустроенные по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Это адреса по улицам Ташкентской, Путейской, Стара Загора и другие", — отметил глава района Игорь Рудаков.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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