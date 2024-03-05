В мэрии Самары рассказали о программе на праздник Масленицы

Работу тематического комплекса "Масленица" обсудили в мэрии Самары накануне, 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году Масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится 17 числа. В воскресенье на гпл. Куйбышева гостей ждет тематический комплекс, в центре которого установят традиционный символ праздника — Маслену.

Здесь же будут работать несколько площадок с народными забавами: гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, бои на подушках, вождение хороводов. Кроме того, будут размещены фотозоны и арт-объекты: "Дымковские игрушки", "Самовар и чашки", "Богатырские сапоги", "Сковорода", "Ложки-качели".

На месте ледового катка (со стороны ул. Красноармейской) разместится центр народной культуры "Светлица". Гостей ждут хороводы, детские игры и другие забавы. Рядом будет площадка, на которой организуют игры в городки.

На месте аттракциона "Горка" создадут лабиринт из сена, разместят фигуры домашних животных из локации "Деревенское подворье".

На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс "Самарская Маслена — гостья дорогая!".

Площадкой авторского искусства мастеров и дизайнеров региона станет ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества "Город мастеров".

Кроме того, проводы русской зимы пройдут и на территории учреждений образования, культуры, в парке Гагарина, на набережной и во внутригородских районах. Так, например, в Кировском районе будут задействованы площадки, благоустроенные по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Это адреса по улицам Ташкентской, Путейской, Стара Загора и другие", — отметил глава района Игорь Рудаков.