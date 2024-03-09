"Акрон" обыграл в Красноярске "Енисей" - 3:2

ФК "Акрон" 9 марта в матче 22-го тура Мелбет Первой лиги обыграл в Красноярске футболистов "Енисея" со счетом 3:2, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Гол забил на 10-й минуте полузащитник "Енисея" Александр Ломакин. На 28-й минуте мяч в ворота красноярцев отправил полузащитник Кирилл Данилин. В свою пользу "Акрон" открыл счет на 42-й минуте голом полузащитника Никиты Глушкова. Следом Артур Галоян нанес победный удар в ворота соперников - 3:1 в пользу гостей. На 88-й минуте встречи "Енисей" лишь сократил отставание голом Шамиля Саадуева.

"Акрон" во второй раз в сезоне оказывается сильнее красноярцев и в лайв-таблице возвращается в четверку сильнейших.