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1542 килограмма продуктов пожертвовали жители Самары

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нам потребовалось несколько дней, чтобы объехать 319 самарских магазинов "Пятёрочка" компании X5 Group и взвесить продукты. 1 и 2 марта сотрудники магазинов помогали покупателям жертвовать продукты длительного хранения в "Корзину доброты".

Фото: vk.com/takeapart

Сейчас волонтёры проекта сортируют продукты, формируют 6-киллограммовые наборы, чтобы передать их уязвимым категориям граждан.

Накануне Международного женского дня неоценимую помощь передадут 257 благополучателям. Это малообеспеченные, приёмные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также одинокие и пожилые люди и люди без определенного места жительства, которым помогают благотворительные фонды "Алиса", "Ты дома", "Свой дом", "Ассоциация Десница", "Вместе", "Лига молодых", "Свежий ветер", "Источник веры".

1542 килограмма продуктов — это свыше 15 центнеров или 1,5 тонн еды, это 257 наборов, каждый из которых дарит тепло и уверенность в завтрашнем дне. И эту уверенность дарите вы!

"Корзина доброты" — крупнейший в России проект, который работает по технологии Food Drive: покупатели прямо в магазине могут пожертвовать продукты питания в пользу нуждающихся. Акцию проводят Банк еды "Русь" | фудшеринг и Благотворительный фонд "Личное участие" — партнёр Банка еды "Русь" с 2018 года.

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