1542 килограмма продуктов пожертвовали жители Самары

Нам потребовалось несколько дней, чтобы объехать 319 самарских магазинов "Пятёрочка" компании X5 Group и взвесить продукты. 1 и 2 марта сотрудники магазинов помогали покупателям жертвовать продукты длительного хранения в "Корзину доброты".
Сейчас волонтёры проекта сортируют продукты, формируют 6-киллограммовые наборы, чтобы передать их уязвимым категориям граждан.
Накануне Международного женского дня неоценимую помощь передадут 257 благополучателям. Это малообеспеченные, приёмные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также одинокие и пожилые люди и люди без определенного места жительства, которым помогают благотворительные фонды "Алиса", "Ты дома", "Свой дом", "Ассоциация Десница", "Вместе", "Лига молодых", "Свежий ветер", "Источник веры".
1542 килограмма продуктов — это свыше 15 центнеров или 1,5 тонн еды, это 257 наборов, каждый из которых дарит тепло и уверенность в завтрашнем дне. И эту уверенность дарите вы!
"Корзина доброты" — крупнейший в России проект, который работает по технологии Food Drive: покупатели прямо в магазине могут пожертвовать продукты питания в пользу нуждающихся. Акцию проводят Банк еды "Русь" | фудшеринг и Благотворительный фонд "Личное участие" — партнёр Банка еды "Русь" с 2018 года.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?