Специалисты "РКС-Самара" устранили "праздничные" засоры

За прошедшую праздничную неделю сотрудники "РКС-Самара" устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб и 17 колодцев, отремонтировали 4 колодца. Виной всему — неправильное пользование благами цивилизации жильцами многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Не успели соцсети успокоиться после фееричного засора на Самарской, 190а, из-за которого пострадала 81 школа, как общественность взбудоражил новый адрес — Воронежская, 248. Бригада "РКС-Самара" прибыла туда вечером 10 марта и в ночь на понедельник устранила очередной засор. Неудобства возникли по той же причине: кто-то где-то в близлежащих домах, возможно, даже в 248, набросал в унитаз мусор, смыл салфетки, средства гигиены и праздничные салаты. Результат — испорченное настроение у жителей, напряжённая обстановка в соцсетях. Хотя можно было всего этого избежать, если бы мусор отправляли в корзину, а не в трубы.

"Кажется, что 97 засоров на неделю многовато? Возможно, ведь каждый из них портит комфорт в многоквартирном доме. Ещё раз напоминаем: не надо смывать в унитаз мусор — и канализация будет работать как часы", — поясняют специалисты ресурсного предприятия.

А что касается статистики за несколько лет, то, например, в 2013-м, когда РКС только начали работать в Самаре, за год было зарегистрировано 13,5 тысяч засоров. Специалисты "РКС-Самара" проводили целенаправленную работу: перекладывали важные участки сетей, закупали новейшую технику, проводили профилактические чистки. Работа дала результат: уже через два года число отказов на сетях водоотведения снизилось почти в два раза, а в 2023 году случилось менее 6 тысяч засоров. Могло быть и меньше, если бы все помнили и выполняли правила пользования канализацией. Но и сейчас каждый может внести свой вклад в эту положительную динамику: всего лишь надо донести мусор до корзины.