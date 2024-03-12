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ЖКХ и благоустройство Общество

Специалисты "РКС-Самара" устранили "праздничные" засоры

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшую праздничную неделю сотрудники "РКС-Самара" устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб и 17 колодцев, отремонтировали 4 колодца. Виной всему — неправильное пользование благами цивилизации жильцами многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Не успели соцсети успокоиться после фееричного засора на Самарской, 190а, из-за которого пострадала 81 школа, как общественность взбудоражил новый адрес — Воронежская, 248. Бригада "РКС-Самара" прибыла туда вечером 10 марта и в ночь на понедельник устранила очередной засор. Неудобства возникли по той же причине: кто-то где-то в близлежащих домах, возможно, даже в 248, набросал в унитаз мусор, смыл салфетки, средства гигиены и праздничные салаты. Результат — испорченное настроение у жителей, напряжённая обстановка в соцсетях. Хотя можно было всего этого избежать, если бы мусор отправляли в корзину, а не в трубы.

"Кажется, что 97 засоров на неделю многовато? Возможно, ведь каждый из них портит комфорт в многоквартирном доме. Ещё раз напоминаем: не надо смывать в унитаз мусор — и канализация будет работать как часы", — поясняют специалисты ресурсного предприятия.

А что касается статистики за несколько лет, то, например, в 2013-м, когда РКС только начали работать в Самаре, за год было зарегистрировано 13,5 тысяч засоров. Специалисты "РКС-Самара" проводили целенаправленную работу: перекладывали важные участки сетей, закупали новейшую технику, проводили профилактические чистки. Работа дала результат: уже через два года число отказов на сетях водоотведения снизилось почти в два раза, а в 2023 году случилось менее 6 тысяч засоров. Могло быть и меньше, если бы все помнили и выполняли правила пользования канализацией. Но и сейчас каждый может внести свой вклад в эту положительную динамику: всего лишь надо донести мусор до корзины.

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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