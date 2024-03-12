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Суды Происшествия

В Тольятти вынесен приговор по делу о травмировании ребенка на аттракционе "Батутная арена"

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор по уголовному делу о травмировании пятилетней девочки на аттракционе "Батутная арена" в развлекательном центре "Ванана парк", сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что днем 16 мая 2020 г. девочка 2015 года рождения при прыжке с каната в бассейн с поролоновыми кубиками получила травму спины. Ребенок был госпитализирован с переломами 5 и 6 грудных позвонков, причинившими тяжкий вред здоровью.

Причиной произошедшего стало то, что директор ООО "Паркс" самовольно, без разрешения предприятия-изготовителя, произвел реконструкцию аттракциона "Батутная арена", осуществив монтаж лазательного каната. В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, суд по иску прокурора взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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