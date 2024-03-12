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Музеи и выставки Культура

В галерее "Заварка" расскажут об объекте из арт-парка "Никола-Ленивец"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" сообщил расписание на конец недели, с 14 по 17 марта.

Так, 14 марта, в 18:00, в галерее пройдет встреча архитектором, автором студии "NOYD короткий метр" Серафимой Телькановой. Она расскажет про свой арт-объект "Четвертая стена", созданный в соавторстве с Игорем Апариным и представленный в арт-парке "Никола-Ленивец". 19-метровый куб из веток, мусора и досок сожгли в рамках празднования Масленицы. Он олицетворял незримую границу между вымыслом и реальностью, которую стер огонь, тем самым разрушив преграду.

Встречу организует Клуб молодых архитекторов Самары "ДОМ: А". Серафима Тельканова в формате лекции расскажет о создании "Четвертой стены" и смыслах, которые были заложены в арт-объект. После лекции пройдет мастер-класс по созданию гибридного арт-объекта из деревянных деталей.

Для участия посетители должны принести из дома любые элементы из дерева. Вход свободный, но количество мест ограничено (не более 30 человек).

15 марта, в 18:00, откроется выставка "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+).

16 марта галерея представит несколько мероприятий:

— 11:00 детское занятие из цикла "Домовые истории" (6+). Старший научный сотрудник Арина Гусарова говорит с юными участниками о разных домах. На этот раз речь пойдет о внутреннем убранстве домов. Какие мелочи делают пространство уютным? Что и какие вещи могут рассказать о владельце? В практической части занятия участники создадут комнаты своей мечты. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

— 15:00 кураторская экскурсия по выставке "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+). Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Мероприятия 17 марта:

— 15:00 обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на ул. Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его изюминкой являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Также расскажут о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 руб. (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

— 18:00 чайная церемония (12+). В последний день Масленицы сотрудники "Заварки" приглашают посетителей на чайную церемонию. Культуролог и эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова познакомит участников с традиционными чаями, способами их заваривания и подачи, а также рецептами традиционных домашних угощений. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

На все мероприятия требуется предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

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