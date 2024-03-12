В октябре в Суздале пройдет форум-фестиваль "Вера. Надежда. Любовь"

В Суздале 25-28 октября 2024 г. пройдет XVI Международный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел "Вера. Надежда. Любовь". В этом году он включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи.

2024 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. "Поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", - заявил президент в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию.

Проект выполняет многолетнюю миссию по укреплению семьи, ее ценности как основы государства, по возрождению и сохранению национальной культуры и лучших традиций семей народов многонациональной России.

Задача форума-фестиваля - вовлечение в творческий процесс всех поколений, чтобы передать детям нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения, познакомить с истоками, традициями, обрядами своего народа.

Мероприятие является социально значимым и показательным, объединяет на своей площадке детей, молодежь и семьи, граждан всех возрастных групп разных национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья из регионов, включая новые регионы России, ежегодно увеличивая географию участников. В этом году проект объединит более 1500 участников, гостей, зрителей.

Форум-фестиваль - это комплекс культурных и деловых мероприятий, показывающих национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династий, семейный малый бизнес, который включает научно-практическую конференцию, семинары, пресс-брифинги и презентации организаций на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности.

В этом году программа дополнена конкурсами, отражающими национальные особенности участников: "Семейный оберег", "Песня трех поколений в семье", "Сказка о моей семье" (литературный конкурс).

В рамках проекта традиционно состоится Благотворительный марафон Равных возможностей спортивно-культурно-реабилитационной направленности, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

Участниками форума-фестиваля традиционно становятся семьи, семейные династии, команды семейных клубов, фольклорно-этнографические и народные коллективы, патриотические и молодежные организации, делегации русскоязычных диаспор из стран СНГ и зарубежья, победители творческих конкурсов, представители исполнительной и законодательной власти, а также все желающие семьи, молодежь и дети.