Самарский адвокат планирует жаловаться в Конституционный суд на роспуск присяжных

Адвокат из Самары Дмитрий Тараборин готовит жалобу в Конституционный суд РФ. Причиной, подвигшей Тараборина на обращение в столь высокую инстанцию, стало его участие в уголовном деле, рассматриваемом в областном суде с середины лета 2021 года.

На скамье подсудимых сидят некие Дернов и Верченов, обвиняемые по нескольким эпизодам незаконных действий с наркотиками. В сентябре 2022 г. по делу уже был вынесен вердикт, и старшина коллегии присяжных вручил его председательствующей. Но судья вердикт вернула с требованием устранить противоречия.

За два дня в совещательной комнате заседателям противоречия устранить не удалось. И дело отложили на 19 сентября. Но в этот день по дороге на судебное заседание в разных местах города одновременно остановили два автомобиля под управлением присяжных. Одного автомобилиста стали проверять на трезвость, другому — врезались в задний бампер. В результате они не смогли вовремя явиться в суд, и всю коллегию распустили. По мнению адвоката, такое решение председательствующей незаконно, так как неявка в суд и выбытие из процесса — это не одно и то же. Присяжные — это по сути судьи, а отвод судьи должен быть мотивированным. При этом все возможные причины отвода конкретно перечислены в УПК РФ, и "неявка" в этом перечне отсутствует.

Но все инстанции, куда жаловался адвокат, его доводам не вняли. Якобы раз не явились, то присяжных стало меньше, чем положено по закону, и, следовательно, такая коллегия уже не легитимна.

По словам Тараборина, такая позиция судов нарушает конституционное право граждан на справедливое судебное разбирательство, поэтому ему приходится обращаться в Конституционный суд.