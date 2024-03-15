16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский адвокат планирует жаловаться в Конституционный суд на роспуск присяжных Экс-главу самарского бюро судмедэкспертизы Дмитрия Драча не выпустили из СИЗО Защита тольяттинского адвоката Артюхова опасается роспуска коллегии присяжных Рассматривать дело о взятках экс-сотрудников самарского УФСБ будет судья из дела Политковской Экстрадированному из Таиланда Игорю Гужину вынесли оправдательный приговор

Суды Происшествия

Самарский адвокат планирует жаловаться в Конституционный суд на роспуск присяжных

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Адвокат из Самары Дмитрий Тараборин готовит жалобу в Конституционный суд РФ. Причиной, подвигшей Тараборина на обращение в столь высокую инстанцию, стало его участие в уголовном деле, рассматриваемом в областном суде с середины лета 2021 года.

На скамье подсудимых сидят некие Дернов и Верченов, обвиняемые по нескольким эпизодам незаконных действий с наркотиками. В сентябре 2022 г. по делу уже был вынесен вердикт, и старшина коллегии присяжных вручил его председательствующей. Но судья вердикт вернула с требованием устранить противоречия.

За два дня в совещательной комнате заседателям противоречия устранить не удалось. И дело отложили на 19 сентября. Но в этот день по дороге на судебное заседание в разных местах города одновременно остановили два автомобиля под управлением присяжных. Одного автомобилиста стали проверять на трезвость, другому — врезались в задний бампер. В результате они не смогли вовремя явиться в суд, и всю коллегию распустили. По мнению адвоката, такое решение председательствующей незаконно, так как неявка в суд и выбытие из процесса — это не одно и то же. Присяжные — это по сути судьи, а отвод судьи должен быть мотивированным. При этом все возможные причины отвода конкретно перечислены в УПК РФ, и "неявка" в этом перечне отсутствует.

Но все инстанции, куда жаловался адвокат, его доводам не вняли. Якобы раз не явились, то присяжных стало меньше, чем положено по закону, и, следовательно, такая коллегия уже не легитимна.

По словам Тараборина, такая позиция судов нарушает конституционное право граждан на справедливое судебное разбирательство, поэтому ему приходится обращаться в Конституционный суд.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31