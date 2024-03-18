Николай Сомов: "Поддержку участников СВО считаем своим долгом, безусловным обязательством"

Фраза "своих не бросаем" из романа советского писателя Бориса Васильева давно стала не просто девизом, но своеобразным паролем для каждого россиянина, кто любит свою страну. Для большого коллектива ГК "РОСБИ" и председателя совета директоров группы компаний Николая Сомова эти слова наполнены особым смыслом.

С весны 2022 г. отрадненцы отправили в зону специальной военной операции восемь гуманитарных конвоев с необходимыми вещами для подразделений нашей армии: продуктами, медикаментами, инструментами и материалами для обустройства блиндажей, автозапчастями, дронами, средствами РЭБ, генераторами и обогревателями. Особое отношение бойцов к письмам, которые пишут им взрослые и дети.

Постепенно к этому важному делу присоединились и бизнесмены города и окрестных сел и прихожане Отрадненской епархии, учителя и ученики местных школ, ветеранские организации. Кто-то вяжет носки, другой плетет маскировочные сети, третьи ремонтируют машины, что отправятся на фронт.

Почти за два года работы в общей сложности была собрана помощь российской армии на 19 млн руб., и сейчас у волонтеров в работе новый большой заказ от армейцев на средства, повышающие боеспособность наших защитников.

"Поддержку участников СВО считаем своим долгом, безусловным обязательством. Это наша коллективная инициатива и наше общее дело. В каждом гуманитарном конвое присутствует добровольный сбор денежных средств либо конкретных посылок от многих наших сотрудников и вклад самого предприятия. Сбор ведется постоянно и непрерывно. В наших коллективах все об этом знают. — говорит депутат Самарской губернской думы Николай Сомов. — Так получилось, что помогаем подразделениям 2-й Гвардейский общевойсковой Краснознаменной армии ЦВО, где несут службу наши сотрудники, земляки из Отрадного, Кинель-Черкасского, Борского, Кинельского, Шенталинского и Богатовского районов нашей губернии. Большую часть помощи мы передали в 15-ю бригаду. Активно взаимодействовали с моим коллегой Дмитрием Холиным, который был мобилизован и служил в должности замполита батальона. Также к нам обращались и бывшие наши работники. Мы недавно проехали Запорожье, ДНР и ЛНР, доставили грузы и передали по "Ниве" двоим нашим сотрудникам и УАЗ снова в 15-ю".

За два года работы схема доставки грузов уже отработана. Собранное оборудование и вещи первой необходимости отправляются на фронт на приобретенных и хорошенько отремонтированных УАЗах, Нивах, Уралах, КамАЗах. Всего там оставили 18 автомобилей. Именно в таких неприхотливых, высокопроходимых машинах с крепкой подвеской сейчас очень нуждаются наши армейские подразделения, чтобы подвозить на передовую личный состав, продукты, боеприпасы, или проводить эвакуацию.

На разбитых военных дорогах автомобили долго не живут, так что потребность в авто имеется постоянная. Старенькие советские УАЗы-"буханочки" очень нужны для транспортировки раненых. А Уралы солдаты давно окрестили "полтора метра жизни" из-за большого полутораметрового железного капота у этой машины. В случае подрыва на мире взрыв происходит впереди, а не под водителем как у КамАЗа. Так полтора метра спасают жизнь и водителям и пассажирам.

По словам Николая Сомова, третий отрадненский гумконвой сумел доставить в зону СВО даже баню по просьбе служивых. Погрузили на Урал и отвезли за полторы тысячи километров.

Показательно, что Николай Сомов не только главный вдохновитель и меценат проекта. Председатель совета директоров группы компаний "РОСБИ" сам водит гумконвои на Донбасс. Вопрос журналиста, зачем ему, человеку статусному и уже не молодому лично гонять машины с помощью армии, вызвал у Николая Леонидовича легкое недоумение.

Николай Сомов

"Как зачем? Я же руководитель коллектива, то есть я командир для них. Поездки эти не простые, опасные. Зачастую перемещаться приходилось в полной темноте по сверхсложным направлениям. А значит, я не могу отправить своих людей туда одних, а сам оставаться дома. Это моя личная ответственность", — объясняет Николай Сомов.

По словам депутата, такие поездки многому учат и молодежь, и людей, имеющих, казалось бы, большой жизненный опыт. "Важным становиться другое. Меняются приоритеты. В подразделениях, где мы бываем, чувствуется высокий боевой дух. Наши парни нацелены на победу, они настоящие герои. А еще меня поражает стойкий, суровый, честный нрав людей шахтерского края. Выросшие на этой земле показали всему миру, что не умеют и не будут пресмыкаться и лукавить, обладают высоким командным духом и готовы защищать свою Родину. Их не сломили ни ракетные обстрелы со стороны Украины продолжительностью в 10 лет, ни нехватка воды и продуктов, ни ложь западных новостей. С такими людьми нельзя не победить, — делится впечатлениями Николай Леонидович. — Но кругом такая запущенность коммунальных систем и коммуникаций, линий электропередач и дорог, которые не ремонтировались более 20-30 лет. Много того, что разрушено и предстоит восстанавливать. А еще удивляет плодородие земли, толстый до двух метров, а то и больше слой чернозема. И низкое, темное с неимоверным количеством ярких звезд небо".

Сегодня очень не просто измерить масштабы добрых дел. Огромная армия волонтеров работает добровольно и безвозмездно, не рассчитывая на какие-либо преференции от государства. Но по мнению Николая Сомова, государство само должно понять и оценить, что волонтеры выполняют важную часть его функций, в том числе и в оснащении специальными средствами, повышающими боеспособность армии: "Думаю, волонтерам важно знать и ощущать, что они приближают нашу общую победу, видеть продвижение наших войск к целям СВО и скорейшее завершение этой развязанной коллективным западом войны".