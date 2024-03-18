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Общество

Николай Сомов: "Поддержку участников СВО считаем своим долгом, безусловным обязательством"

ОТРАДНЫЙ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фраза "своих не бросаем" из романа советского писателя Бориса Васильева давно стала не просто девизом, но своеобразным паролем для каждого россиянина, кто любит свою страну. Для большого коллектива ГК "РОСБИ" и председателя совета директоров группы компаний Николая Сомова эти слова наполнены особым смыслом.

Фото: фото предоставлено спикером

С весны 2022 г. отрадненцы отправили в зону специальной военной операции восемь гуманитарных конвоев с необходимыми вещами для подразделений нашей армии: продуктами, медикаментами, инструментами и материалами для обустройства блиндажей, автозапчастями, дронами, средствами РЭБ, генераторами и обогревателями. Особое отношение бойцов к письмам, которые пишут им взрослые и дети.

Постепенно к этому важному делу присоединились и бизнесмены города и окрестных сел и прихожане Отрадненской епархии, учителя и ученики местных школ, ветеранские организации. Кто-то вяжет носки, другой плетет маскировочные сети, третьи ремонтируют машины, что отправятся на фронт.

Почти за два года работы в общей сложности была собрана помощь российской армии на 19 млн руб., и сейчас у волонтеров в работе новый большой заказ от армейцев на средства, повышающие боеспособность наших защитников.

"Поддержку участников СВО считаем своим долгом, безусловным обязательством. Это наша коллективная инициатива и наше общее дело. В каждом гуманитарном конвое присутствует добровольный сбор денежных средств либо конкретных посылок от многих наших сотрудников и вклад самого предприятия. Сбор ведется постоянно и непрерывно. В наших коллективах все об этом знают. — говорит депутат Самарской губернской думы Николай Сомов. — Так получилось, что помогаем подразделениям 2-й Гвардейский общевойсковой Краснознаменной армии ЦВО, где несут службу наши сотрудники, земляки из Отрадного, Кинель-Черкасского, Борского, Кинельского, Шенталинского и Богатовского районов нашей губернии. Большую часть помощи мы передали в 15-ю бригаду. Активно взаимодействовали с моим коллегой Дмитрием Холиным, который был мобилизован и служил в должности замполита батальона. Также к нам обращались и бывшие наши работники. Мы недавно проехали Запорожье, ДНР и ЛНР, доставили грузы и передали по "Ниве" двоим нашим сотрудникам и УАЗ снова в 15-ю".

За два года работы схема доставки грузов уже отработана. Собранное оборудование и вещи первой необходимости отправляются на фронт на приобретенных и хорошенько отремонтированных УАЗах, Нивах, Уралах, КамАЗах. Всего там оставили 18 автомобилей. Именно в таких неприхотливых, высокопроходимых машинах с крепкой подвеской сейчас очень нуждаются наши армейские подразделения, чтобы подвозить на передовую личный состав, продукты, боеприпасы, или проводить эвакуацию.

На разбитых военных дорогах автомобили долго не живут, так что потребность в авто имеется постоянная. Старенькие советские УАЗы-"буханочки" очень нужны для транспортировки раненых. А Уралы солдаты давно окрестили "полтора метра жизни" из-за большого полутораметрового железного капота у этой машины. В случае подрыва на мире взрыв происходит впереди, а не под водителем как у КамАЗа. Так полтора метра спасают жизнь и водителям и пассажирам.

По словам Николая Сомова, третий отрадненский гумконвой сумел доставить в зону СВО даже баню по просьбе служивых. Погрузили на Урал и отвезли за полторы тысячи километров.  

Показательно, что Николай Сомов не только главный вдохновитель и меценат проекта. Председатель совета директоров группы компаний "РОСБИ" сам водит гумконвои на Донбасс. Вопрос журналиста, зачем ему, человеку статусному и уже не молодому лично гонять машины с помощью армии, вызвал у Николая Леонидовича легкое недоумение.

Николай Сомов

"Как зачем? Я же руководитель коллектива, то есть я командир для них. Поездки эти не простые, опасные. Зачастую перемещаться приходилось в полной темноте по сверхсложным направлениям. А значит, я не могу отправить  своих людей туда одних, а сам оставаться дома. Это моя личная ответственность", — объясняет Николай Сомов.

По словам депутата, такие поездки многому учат и молодежь, и людей, имеющих, казалось бы, большой жизненный опыт. "Важным становиться другое. Меняются приоритеты. В подразделениях, где мы бываем, чувствуется высокий боевой дух. Наши парни нацелены на победу, они настоящие герои. А еще меня поражает стойкий, суровый, честный нрав людей шахтерского края. Выросшие на этой земле показали всему миру, что не умеют и не будут  пресмыкаться и лукавить, обладают высоким командным духом и готовы защищать свою Родину. Их не сломили ни ракетные обстрелы со стороны Украины продолжительностью в 10 лет, ни нехватка воды и продуктов, ни ложь западных новостей. С такими людьми нельзя не победить, — делится впечатлениями Николай Леонидович. — Но кругом такая запущенность коммунальных систем и коммуникаций, линий электропередач и дорог, которые не ремонтировались более 20-30 лет. Много того, что разрушено и предстоит восстанавливать. А еще удивляет плодородие земли, толстый до двух метров, а то и больше слой чернозема. И низкое, темное с неимоверным количеством ярких звезд небо".

Сегодня очень не просто измерить масштабы добрых дел. Огромная армия волонтеров работает добровольно и безвозмездно, не рассчитывая на какие-либо преференции от государства. Но по мнению Николая Сомова, государство само должно понять и оценить, что волонтеры выполняют важную часть его функций, в том числе и в оснащении специальными средствами, повышающими боеспособность армии: "Думаю, волонтерам важно знать и ощущать, что они приближают нашу общую победу, видеть продвижение наших войск к целям СВО и скорейшее завершение этой развязанной коллективным западом войны".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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