"Т Плюс" презентовала книгу сказок читателям Самарской областной детской библиотеки

ПАО "Т Плюс" передало Самарской областной детской библиотеке экземпляры уникального издания "Теплые сказки". На сегодняшний день часть тиража книги уже пополнила библиотечные фонды Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Гостями мероприятия стали учащиеся 2 класса самарской школы-интерната № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Погрузиться в мир сказок им помогли фольклорные коллективы региона: представители областного татарского общества "Туган тел", сотрудники этнического музея чувашской культуры Сергиевского района и члены казахской семьи Султановых. Сказки из книги были прочитаны на чувашском, татарском и казахском языках. В свою очередь, ансамбль "Аленький цветочек" представил зрителям вокально-театральную интерпретацию русской сказки "Горшечник-мудрец".

"Этот проект очень важен с точки зрения знакомства детей с бытом и традициями многонациональной страны. Причем каждую из сказок можно послушать на языке носителя другой культуры. Уверена, эта книга будет интересна как детям, так и взрослым", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что "Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", позволивший отыскать редкие и не издававшиеся прежде сказки. В итоге в книгу вошли 17 произведений коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.