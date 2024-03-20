В Самарском регионе готовятся провести "Диктант Победы" в шестой раз

"Единая Россия" проведет международную историческую акцию 26 апреля. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Жители Самарской области вновь станут участниками Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктанта Победы". Вопросы организации масштабного мероприятия обсудили на расширенном заседании областного общественного совета федерального партийного проекта "Историческая память".

С каждым годом в Самарской области количество участников акции и площадок проведения неуклонно растет. В 2023 регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1175 площадок, а диктант написали более 64 тысяч человек. Это лучший показатель за все годы проведения мероприятия, отметил координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, вице-спикер Думы городского округа Сергей Рязанов: "Планку подняли и удерживаем высоко, и опускать не имеем права. И дело тут вовсе не в цифрах лидерства, хотя такой результат, безусловно, радует. В первую очередь важно сохранить историческую память и правду о тех событиях, передать все это дальше - нашим детям и внукам".

Традиционно диктант проходит во всех школах региона, исторические знания проверяют вместе с учениками педагоги, а также родители. Диктант пишут на площадках не только государственных учреждений и организаций - к популяризации отечественной истории активно подключился большой и малый бизнес, а также крупные промышленные предприятия области, подчеркнул Сергей Рязанов.

Участники встречи поделились лучшими практиками организации масштабного мероприятия. Заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина рассказала, что, помимо школ, в городе диктант пройдет во всех библиотеках, молодежных организациях, не останутся в стороне и промышленные гиганты. "По промышленному потенциалу Сызрань занимает третью строчку среди всех городов региона. Прошли переговоры с такими тяжеловесами, как "Тяжмаш", и другими предприятиями - договоренности достигнуты", - рассказала Татьяна Журкина.

Традиционно активными участниками диктанта вновь станет инициативная молодежь: "Волонтеры Победы", представители Самарского союза молодежи, "Движения первых", "Молодой гвардии Единой России" и других объединений. Причем они не только ответят на вопросы "Диктанта", но и окажут значительную помощь в работе на площадках акции.

Напомним, победители "Диктанта Победы" станут обладателями приглашений на Парад Победы, который пройдет на Красной Площади в Москве. Учащиеся выпускных классов, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, если участвовали в "Диктанте" очно.

Подготовиться к "Диктанту Победы" помогут тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф. "Волонтеры Победы" традиционно проведут в онлайн-формате две интерактивные исторические интеллектуальные игры на знание военной истории для учащихся старших классов общеобразовательных организаций - "1418" (4 апреля) и "Наша Победа".

"Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и количество участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки", - рассказал федеральный координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Заявить собственную площадку на "Диктант Победы" можно через Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" info@samara.er.ru.

Напомним, в прошлом году число площадок "Диктанта" в стране превысило 21,5 тысячи, а число участников составило 1,9 миллиона человек.

Организаторами акции выступают "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения "Волонтеры Победы", Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и другие.