Более 80 тыс. самарцев уже проголосовали за новые объекты благоустройства

IV Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого по решению президента России Владимира Путина, стартовало 15 марта. За первые 4 дня свои голоса отдали больше 80 тыс. жителей Самарской области. В этом году на голосование вынесен 101 объект в 10 городских округах и поселках городского типа Безенчук и Смышляевка. По всей стране для благоустройства и реконструкции представлено порядка 5,5 тыс. объектов в 1 585 муниципальных образованиях России.

Как отмечал Президент России, при создании благоприятных условий для жизни в крупных и малых населенных пунктах необходимо учитывать мнение людей. Правительство уделяет пристальное внимание этому вопросу. Для этого уже 4 года проводится всероссийское голосование за объекты благоустройства на специальной электронной платформе, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Сейчас стартовало очередное голосование. До 30 апреля жители 1,5 тыс. муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты. Среди которых — новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны", — подчеркнул председатель Правительства.

Принять участие в голосовании может любой житель России старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства в Самарской области можно до 30 апреля на сайте 63.gorodsreda.ru через платформу "Госуслуги", а также с помощью волонтеров.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой город: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам Голосования, можно наблюдать как в больших, так и в малых городах. Там появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

С начала старта голосования внести свой вклад в преображение родного города помогают волонтеры благоустройства. Добровольцы информируют жителей о голосовании и демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в их населенном пункте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы жителей.

Регистрация добровольцев благоустройства открыта на протяжении всего периода голосования на сайте ДОБРО.РФ. За три года в голосовании в качестве волонтеров было задействовано свыше 200 тыс. человек, которые за это время собрали более 7,8 млн голосов.

С каждым годом все больше россиян вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды. В прошлом году свои голоса за объекты благоустройства отдали более 14,2 млн человек по всей России, что на четверть больше, чем в 2022 году. В Самарской области в 2023 году в голосовании приняли участие почти 420 тыс человек.

Напомним, что Всероссийское голосование за выбор новых объектов благоустройства проводится по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", вошедшего в состав нацпроекта в 2019 году. Основной задачей проекта по благоустройству является увеличение количества городов с благоприятной городской средой с 25% до 60% к 2024 году, а также создание импульса к развитию муниципалитетов в России. По программе нацпроекта благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки и др.) и реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Всего за время реализации нацпроекта преобразилось более 65 тысяч объектов городской инфраструктуры: 27,7 тыс. общественных пространств и 37,6 тыс. дворовых территорий, включая 694 проекта-победителей Всероссийского конкурса.

В Самарской области с 2019 года по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий, реализовано 15 проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства. "Темпы по благоустройству не сбавляем, в текущем году еще 122 пространства приведем в порядок по всей области, — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — К развитию территории подходим комплексно по всему региону, не забываем, как про крупные города, так и про отдаленные районы. За всеми этими примерами и цифрами главное — активные и неравнодушные люди, которых приглашаем к участию на всех этапах реализации".