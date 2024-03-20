Сотрудники "РКС-Самара" установили рекорд России по количеству рацпредложений

В 2023 году сотрудниками "РКС-Самара" было подано 2222 инициативных заявки на рацпредложения. "От каждого сотрудника — по рацпредложению" под таким девизом работали последние несколько лет на предприятии и доработались до рекорда России, сообщили в пресс-службе компании.
Работа по стимулированию рационализаторской работы в "РКС-Самара" ведётся давно. На предприятии считается, что если сотрудник думает о качественном выполнении обязанностей, о результатах работы всего предприятия, то, как минимум, одно предложение об улучшении за год он должен подготовить. Нельзя просто ходить на работу — необходим творческий подход.
В среду, 20 марта 2024 года в 15.00 по самарскому времени был официально установлен рекорд: "Наибольшее количество одобренных рационализаторских предложений на одном предприятии за 1 год в России". Рекордсменом стало ООО "Самарские коммунальные системы".
Соответствующий сертификат главному управляющему директору "РКС-Самара" Владимиру Бирюкову вручил главный редактор Книги рекордов России, президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко: "Самарские коммунальные системы, я от вас в шоке и в восторге. За 12 лет существования Книги рекордов мы подобный рекорд фиксируем впервые. Мы представить не могли, что сегодня в России существуют компании, где столько внимания уделяется улучшениям! Я поздравляю вас с установлением рекорда!"
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!