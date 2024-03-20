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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "РКС-Самара" установили рекорд России по количеству рацпредложений

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году сотрудниками "РКС-Самара" было подано 2222 инициативных заявки на рацпредложения. "От каждого сотрудника — по рацпредложению" под таким девизом работали последние несколько лет на предприятии и доработались до рекорда России, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Работа по стимулированию рационализаторской работы в "РКС-Самара" ведётся давно. На предприятии считается, что если сотрудник думает о качественном выполнении обязанностей, о результатах работы всего предприятия, то, как минимум, одно предложение об улучшении за год он должен подготовить. Нельзя просто ходить на работу — необходим творческий подход.

В среду, 20 марта 2024 года в 15.00 по самарскому времени был официально установлен рекорд: "Наибольшее количество одобренных рационализаторских предложений на одном предприятии за 1 год в России". Рекордсменом стало ООО "Самарские коммунальные системы".

Соответствующий сертификат главному управляющему директору "РКС-Самара" Владимиру Бирюкову вручил главный редактор Книги рекордов России, президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко: "Самарские коммунальные системы, я от вас в шоке и в восторге. За 12 лет существования Книги рекордов мы подобный рекорд фиксируем впервые. Мы представить не могли, что сегодня в России существуют компании, где столько внимания уделяется улучшениям! Я поздравляю вас с установлением рекорда!"

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