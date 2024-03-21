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Строительство Строительство и недвижимость

Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Омега", принадлежащее Анатолию Давидюку, построит на ул. Губанова в Самаре ЖК "Аура", сообщается на ресурсе "наш.дом.рф".

Фото: https://наш.дом.рф/

Жилой комплекс появится на участке площадью 20,1 тыс. кв. метров. Разрешение застройщику выдано на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа, по информации в проектной декларации.

Реализация проекта планируется до третьего квартала 2027 года. Планируемая стоимость строительства, согласно проектной документации, составляет 4,37 млрд рублей. 

Напомним, в 2021 г. ООО "Омега" (прежнее название компании-застройщика) выкупило участок ООО "СДЦ Строй" на ул. Губанова, 17 за 326 млн рублей. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Кроме того, суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

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