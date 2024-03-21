Пойманному ФСБ дорожному подрядчику вынесли приговор за исчезновение миллионов

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" не совсем безопасно и качественно строил коллега экс-совладелицы конезавода.

Суд Похвистневского района Самарской области на этой неделе огласил приговор Владимиру Плиеву. Он является гендиректором ООО "Похвистневская дорожная компания 2". Напомним, по версии следствия, "ПДК-2" должна была построить дорогу в с. Новое Мансуркино за 116 млн руб. по муниципальному контракту. Часть работ сделали. Но как выяснили оперативники ФСБ, часть материалов заменили на более дешевые, чем предусматривал контракт. Таким образом, расходы оказались завышены. Местная администрация все оплатила. Позже силовики оценили ущерб в 30 млн рублей. В отношении Плиева возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Защищали Плиева представители адвокатского бюро "Яблоков и партнеры". Но там позицию доверителя по делу комментировать не захотели. На днях Плиев выслушал обвинительный приговор.

"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Наказание назначено условно с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком три года. Плиев В.А. вину признал полностью, причиненный ущерб возместил в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил", — уточнили в суде Похвистневского района по запросу "Волга Ньюс".

Согласно Seldon.Basis фирма "ПДК-2" имеет трех совладельцев. Это Ольга Хугаева (40%), Игорь Минаев (30%) и Левон Акопов (30%). Та же Ольга Хугаева была совладельцем ООО "Амонд" (сейчас владельцем значится Алан Хугаев), ООО "Амонд-ОВС", ООО "Бон" и ООО "Конезавод "Самарский".

Игорь Минаев — совладелец региональной общественной организации "Парк дружбы народов" (председатель — Ростик Хугаев), был совладельцем ООО "Валентина", занимающегося строительством ООО "Экосинтез" (его совладельцем является юрлицо ООО "Бон"), ООО "ТД "Дина" (находится в Похвистнево).

Левон Акопов был также совладельцем Фонда содействия развитию православия. Фонд содействия развитию православия занимался "предоставлением прочих финансовых услуг", находился в Похвистнево и был ликвидирован 31 марта 2022 г. по решению суда.