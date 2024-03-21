Подрядчику самарского Фонда капремонта вынесли приговор

Суд огласил приговор главе ООО "Приоритет" Олегу Котельникову. Его подозревали в передаче незаконного денежного вознаграждения в 485 тыс. руб. теперь уже бывшему главе Фонда капремонта Самарской области Александру Константинову.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — уточнили в Следственном комитете.

Напомним, по версии следствия, в 2022 г. директор ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей. За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ. Подрядчики — глава ООО "Приоритет" Олег Котельников и директор ООО "ПК Реставрация" (он представлял интересы ООО "СамараСпортСтрой") Александр Куприков.

Уголовное дело в отношении самого Александра Константинова пока рассматривает суд Красноярского района Самарской области. Интересно, что Фонд капремонта подвел "под статью" и самарского депутата Алексея Митрофанова. Последнего тоже обвинили в попытке коммерческого подкупа руководства ФКР.

Согласно Seldon.Basis, ООО "Приоритет" занимается производством санитарно-технических работ, монтажем отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. На сегодняшний день директором компании является Владимир Утицких. У компании один совладелец — Марина Самоукина. Она также была совладельцем ООО "Регион Энерго", ООО "Инвэлс", ООО "РСС". У компании "Приоритет" было несколько заказчиков, в том числе администрация сельского поселения Большая Глушица.