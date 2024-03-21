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Общество

В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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19 марта в Историческом парке "Россия — Моя история" состоялся финал регионального этапа окружной олимпиады среди студентов по направлению "Что? Где? Когда?".

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится по шести направлениям — помимо игры "Что? Где? Когда?", робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов.
Ведущим игры стал Владислав Лихачев — руководитель и эксперт направления "Что? Где? Когда?" проекта IQ Самара, федеральный эксперт Росмолодежи, участник телевизионных проектов "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".

Участники турнира — более 100 студентов из разных образовательных организаций региона. 21 команда в напряженной борьбе состязалась за звание победителя и право представлять регион на окружном этапе. Эрудитам предстояло пройти 3 тура и ответить на 36 сложнейших вопросов из различных областей науки, а экспертам — определить сильнейших. Финалисты завершили игру с разницей в один правильный ответ — решающую роль сыграл коэффициент сложности вопроса.

Министр молодежной политики Сергей Бурцев поздравил финалистов с игрой и вручил заслуженные награды. Глава ведомства отметил системный подход в проведении интеллектуальных турниров.
"В нашей губернии в рамках нацпроекта "Образование" второй год реализуется комплексная программа развития молодежной политики "Регион для молодых", которая способствует продвижению интеллектуального движения и выводит его на новый уровень. Сегодня мы наблюдаем большой интерес молодежи к данному направлению. Благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе Росмолодежи студенты могут принимать участие в проекте "IQ Самара" — это большое количество обучающих мероприятий, игр, подготовительных встреч по различным направлениям движения", — рассказал Сергей Бурцев.

По итогам игровых раундов пальму первенства получила команда "Королевские особи" из Самарского университета. На втором месте оказались дебютанты — "Придумай сам" (Самарский университет), а бронза досталась команде "По Фрейду" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава РФ).

"Мы все вместе стараемся выявить наиболее сильные команды, которые будут представлять регион на окружном этапе. В прошлом году главным результатом для нас стало то, что Самарская область заняла четвертое место в общем рейтинге среди 15 регионов-участников", –поделился руководитель проекта "IQ Самара" Илья Анисимов.

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование".

В ближайшее время в Самарской области будет сформирована региональная делегация, которая отправится в Саранск — столицу Мордовии, чтобы принять участие в окружном этапе интеллектуальной олимпиады.

Напомним, интеллектуальная олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО "iВолга". В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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