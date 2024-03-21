В Самарской губернии наградили победителей областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"

19 марта в Историческом парке "Россия — Моя история" состоялся финал регионального этапа окружной олимпиады среди студентов по направлению "Что? Где? Когда?".

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится по шести направлениям — помимо игры "Что? Где? Когда?", робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов.

Ведущим игры стал Владислав Лихачев — руководитель и эксперт направления "Что? Где? Когда?" проекта IQ Самара, федеральный эксперт Росмолодежи, участник телевизионных проектов "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".

Участники турнира — более 100 студентов из разных образовательных организаций региона. 21 команда в напряженной борьбе состязалась за звание победителя и право представлять регион на окружном этапе. Эрудитам предстояло пройти 3 тура и ответить на 36 сложнейших вопросов из различных областей науки, а экспертам — определить сильнейших. Финалисты завершили игру с разницей в один правильный ответ — решающую роль сыграл коэффициент сложности вопроса.

Министр молодежной политики Сергей Бурцев поздравил финалистов с игрой и вручил заслуженные награды. Глава ведомства отметил системный подход в проведении интеллектуальных турниров.

"В нашей губернии в рамках нацпроекта "Образование" второй год реализуется комплексная программа развития молодежной политики "Регион для молодых", которая способствует продвижению интеллектуального движения и выводит его на новый уровень. Сегодня мы наблюдаем большой интерес молодежи к данному направлению. Благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе Росмолодежи студенты могут принимать участие в проекте "IQ Самара" — это большое количество обучающих мероприятий, игр, подготовительных встреч по различным направлениям движения", — рассказал Сергей Бурцев.

По итогам игровых раундов пальму первенства получила команда "Королевские особи" из Самарского университета. На втором месте оказались дебютанты — "Придумай сам" (Самарский университет), а бронза досталась команде "По Фрейду" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава РФ).

"Мы все вместе стараемся выявить наиболее сильные команды, которые будут представлять регион на окружном этапе. В прошлом году главным результатом для нас стало то, что Самарская область заняла четвертое место в общем рейтинге среди 15 регионов-участников", –поделился руководитель проекта "IQ Самара" Илья Анисимов.

Региональный этап интеллектуальной олимпиады проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование".

В ближайшее время в Самарской области будет сформирована региональная делегация, которая отправится в Саранск — столицу Мордовии, чтобы принять участие в окружном этапе интеллектуальной олимпиады.

Напомним, интеллектуальная олимпиада зародилась в 2015 году на молодежном форуме ПФО "iВолга". В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.