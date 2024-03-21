ВФМ-2024 покорил регионы России: в Приволжском федеральном округе прошла обширная образовательная программа

В рамках Всемирного фестиваля молодежи Российское общество "Знание", генеральный партнер образовательной программы ВФМ-2024, провело более 260 мероприятий. Эксперты из разных сфер — культуры, спорта, науки — обсудили с молодежью перспективы формирования многополярного мира, глобальные вызовы современности, возможности самореализации нового поколения и многие другие актуальные темы. Обширная образовательная программа прошла в Приволжском федеральном округе в рамках региональной недели Всемирного фестиваля молодежи.

Участники просветительских мероприятий Общества "Знание" — молодые россияне и их зарубежные гости — узнали интересные факты о культуре и истории России, достижениях в области науки, искусства, образования, промышленности и территориального развития, встретились со звездами спорта, театра и кино, представителями делегаций, вернувшиеся в родные регионы. Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации. Ребята не только вместе побывали на встречах с экспертами из разных сфер. Также в неформальной атмосфере они обсудили актуальные вопросы, наладили дружеские, творческие и деловые связи невзирая на различие национальностей, политических взглядов и культурных особенностей.

"Наша образовательная программа региональной недели Всемирного фестиваля молодежи была направлена на диалог представителей разных культур. Мы организовали 260 просветительских мероприятий, чтобы как можно больше людей прикоснулись к наследию ВФМ-2024 и стали частью этого большого праздника", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Так, на площадке Тольяттинского государственного университета двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Елена Посевина встретилась с преподавателями, студентами института физической культуры и спорта, гуманитарно-педагогического института, а также учениками тольяттинской городской спортивной школы по художественной гимнастике LADA. В Молодежном многофункциональном центре Самарской области Екатерина Снигирь, руководитель образовательного проекта "Капитаны" Самарского государственного экономического университета, поделились с ребятами интересными историями, яркими впечатлениями и опытом участия во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а также рассказала о социальных проектах для молодежи. Руководитель проекта "Центры карьеры" Самарского государственного экономического университета Виктория Замятина выступила с темой "Как сделать свой карьерный взлет: тренды и навыки современного рынка труда" и рассказала, какие "мягкие" навыки необходимо развивать и поделилась практическими советами.

В других регионах ПФО также были организованы разнообразные тематические мероприятия. На площадке молодежного центра "ЯРАТАМ" лектор Общества "Знание", член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Гарри Мурадян провел для образовательный интенсив для судентов из разных городов.

В Мордовии актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, заместитель председателя Наблюдательного совета Мордовского регионального отделения Общества "Знание", ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко встретились более чем с 600 школьниками и студентами.

В Нижегородской области серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поделился своей историей успеха и провел лекцию для иностранных участников Всероссийского фестиваля молодежи на тему "Спорт и искусство в фигурном катании".

Мотивационный тренер, параатлет и предприниматель, победитель Лиги Лекторов и проекта "ТопБЛОГ" Дмитрий Чешев провел для ребят в Пермском крае урок мотивации для жизни и карьеры. Всего лекции и дискуссионные площадки региональной образовательной программы собрали более 300 человек.

В Пензе состоялась встреча со студентами, которые только что вернулись заряженные миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.

В Кировской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, республиках Чувашия, Марий Эл, Башкортостан прошли просветительские мероприятия, включающие не только выступления лекторов — руководителями органов власти, общественными организациями, спортсменами, но и дискуссии, мастер-классы.

Напомним, Общество "Знание" выступило генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента Владимира Путина. В нее вошли однодневные форумы трека Знание.Лекторий во всех регионах страны. Все события были тесно связаны с миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.