Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

В Самарской губернской думе проходит широкое общественное обсуждение проекта закона Самарской области об обращении с животными. Законопроект включает комплекс мер, среди которых запрет на прикорм, усиление ответственности людей за домашних питомцев, а также усыпление агрессивных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Несмотря на серьезные средства, которые выделяются на развитие сети и модернизацию инфраструктуры приютов для бездомных животных, число случаев нападения на людей бродячих псов растет из года в год. Только за прошлый год было зафиксировано более 6 000 пострадавших. В муниципалитетах отмечают, что стерилизация и вакцинация не снижает проблему агрессивности собак.

По поводу законопроекта высказались жители региона и представители общественности.

"Я работаю в Ленинском районе, в центре города и вижу регулярно стаю свободно разгуливающих собак. Если не принять меры, такие как ограничение голов, увеличенные штрафы в разы за содержание и эвтаназия для агрессивных животных, ситуация будет усугубляться!", — считает жительница Ленинского района Галина Владимировна.

"Я за эвтаназию, строить приюты для собак кормить их, прививать, лечить — а "ФлагманВет" пишет, что к ним попадают практически все больные животные, стерилизовать, содержать — слишком большие траты для города. А собак очень много на улице, страшно ходить, особенно с маленьким ребенком", — соглашается еще одна жительница Самары Людмила.

"Только за эвтаназию! Ситуация на грани. Собак в городе не мерено. Закон с возвратом животных не работает на благо людям. Штрафы тоже! Их просто не платят, как Владимир Шумилин. Строить приюты на наши налоги — слишком жирно! Лучше оказывать помощь людям! Нужно обязательно снижать популяцию животных. Так же как это делают с дикими животными! Город для людей, а не для животных", — высказалась жительница Самары Елена Петровна.

"Считаю, что эвтаназия — самый гуманный способ сокращения популяции бездомных животных, представляющих опасность человеку в городской среде. Стерилизованная и вакцинированная собака остается собакой, с зубами, когтями, блохами и паразитами. Собака — домашнее животное, и без хозяина на улице ей не место. За собак, находящихся на самовыгуле, как например, у известного всей Самаре Владимира Шумилина, ответственность целиком лежит на хозяине. Тем более, что собаки гуляют по всем окрестным частным территориям, создавая антисанитарию и эпидемиологическую опасность. В случае самовыгула собак предлагаю приравнивать к бездомным и применять аналогичные меры", — подчеркнула жительница Ленинского района Наталья Алексеевна.

"В последние годы значительно увеличилось количество обращений жителей в Общественную палату области, связанных с нападениями на них безнадзорных собак. В год в регионе от нападения страдает около 6 тысяч человек, из которых 2 тысячи — это дети. Меры, принимаемые властью, — а это отлов и стерилизация — не снижают уровень агрессии животных. На мой взгляд, полномочий муниципалитетов в регулировании этого вопроса — явно недостаточно, — отмечает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты области Виктор Часовских. — Принятие закона о регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными должно принципиально решить эту проблему. У муниципалитетов появятся механизмы влияния на ее решение в части определения территории, в пределах которых запрещается прикорм животных, регулирования мест для прикорма животных без владельцев, разработки требований к содержанию животных на отдельных территориях, создание муниципальных и частных приютов, пунктов временного их содержания. Муниципалитеты будут обязаны проводить мониторинг количества животных без владельцев, и, что не менее важно — появится административная ответственность для физических лиц, руководителей организаций и учреждений, собственников зданий и других объектов за исполнение требований этого закона. Считаю, что принятие закона крайне необходимо как в интересах жителей области, так и в вопросах защиты безнадзорных животных".