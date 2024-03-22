Резидент "Жигулевской долины" разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации

Резидент "Жигулевской долины" компания "ЭкзоГрупп" реализует инновационный проект в сфере биотехнологии и медицины. Сейчас компания проходит необходимые экспертизы для вывода продукции на медицинский рынок.

"Изучая рынок, мы поняли, что существует дефицит оборудования для оздоровления, реабилитации, поддержки здоровья, — пояснил Вадим Железников, директор ООО "ЭкзоГрупп". — Мы разработали бесконтактный тренажер "ЭкзоТерапия", действующий на основе импульсного магнитного поля. Чтобы проект развивался более эффективно, мы стали резидентом технопарка "Жигулёвская долина".

В технопарк компания зашла в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. За год была разработана конструкторская документация, дизайн-проекты, зарегистрировано четыре патента, получен регистрационный знак на внешний облик оборудования, бренд.

"Технопарк "Жигулёвская долина" поддерживал нас на всех этапах, — говорит Вадим Железников. — Во-первых, мы смогли организовать производство на территории технопарка. Во-вторых, у нас, как у резидентов, есть возможность бесплатно принимать участие в семинарах, обучающих программах, деловых встречах, выставках. Ну и главное — кураторы нам помогли грамотно заполнить заявку на получение статуса резидента Сколково".

Резидентство в "Сколково" также даёт компании много преференций: льготная система налогообложения, возможность принимать участие в различных выставках и многое другое.

"В "Жигулевской долине" сегодня развиваются более 300 инновационных проектов, каждый из которых — это современные технологии, уникальные продукты, вклад в развитие региона. Мы даем резидентам возможность размещать свои производства и офисы, презентовать проекты на профильных выставках и мероприятиях, помогаем грамотно оформлять заявки на получение поддержки федеральных институтов развития", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас резидент технопарка осваивает новые рынки, планирует выходить на экспорт. "Экзо Групп" активно принимает участие в профильных выставках.

Компания уже реализовала более 30 столов для экзотерапии в 17 городов страны. Заключены договоры с партнерами из Казахстана, Беларуси, Сербии. Продукция тольяттинского производителя заинтересовала коллег из Турции, ОАЭ.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области действует специальный перечень инструментов поддержки инвесторов.

В прошлом году регион занял 5 место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и 4 место — по уровню качества инновационной политики в рейтинге, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Условия для развития бизнеса создаются и в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.