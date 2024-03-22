Резидент "Жигулевской долины" разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации

Резидент "Жигулевской долины" компания "ЭкзоГрупп" реализует инновационный проект в сфере биотехнологии и медицины. Сейчас компания проходит необходимые экспертизы для вывода продукции на медицинский рынок.
"Изучая рынок, мы поняли, что существует дефицит оборудования для оздоровления, реабилитации, поддержки здоровья, — пояснил Вадим Железников, директор ООО "ЭкзоГрупп". — Мы разработали бесконтактный тренажер "ЭкзоТерапия", действующий на основе импульсного магнитного поля. Чтобы проект развивался более эффективно, мы стали резидентом технопарка "Жигулёвская долина".
В технопарк компания зашла в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. За год была разработана конструкторская документация, дизайн-проекты, зарегистрировано четыре патента, получен регистрационный знак на внешний облик оборудования, бренд.
"Технопарк "Жигулёвская долина" поддерживал нас на всех этапах, — говорит Вадим Железников. — Во-первых, мы смогли организовать производство на территории технопарка. Во-вторых, у нас, как у резидентов, есть возможность бесплатно принимать участие в семинарах, обучающих программах, деловых встречах, выставках. Ну и главное — кураторы нам помогли грамотно заполнить заявку на получение статуса резидента Сколково".
Резидентство в "Сколково" также даёт компании много преференций: льготная система налогообложения, возможность принимать участие в различных выставках и многое другое.
"В "Жигулевской долине" сегодня развиваются более 300 инновационных проектов, каждый из которых — это современные технологии, уникальные продукты, вклад в развитие региона. Мы даем резидентам возможность размещать свои производства и офисы, презентовать проекты на профильных выставках и мероприятиях, помогаем грамотно оформлять заявки на получение поддержки федеральных институтов развития", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сейчас резидент технопарка осваивает новые рынки, планирует выходить на экспорт. "Экзо Групп" активно принимает участие в профильных выставках.
Компания уже реализовала более 30 столов для экзотерапии в 17 городов страны. Заключены договоры с партнерами из Казахстана, Беларуси, Сербии. Продукция тольяттинского производителя заинтересовала коллег из Турции, ОАЭ.
Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области действует специальный перечень инструментов поддержки инвесторов.
В прошлом году регион занял 5 место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и 4 место — по уровню качества инновационной политики в рейтинге, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Условия для развития бизнеса создаются и в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д