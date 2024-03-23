Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала распространяемую информацию об угрозах школам. В числе названных городов есть и Самара.

"Якутск, Воронеж, Самара, Иркутск, Нефтекамск, Мытищи, Щёлково, Королев, Краснодар: информацию о каналах и рассылке с угрозами школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации. Ожидаем появление новых подобных каналов в ближайшие дни", — написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она также призвала присылать ей в телеграм-бот скриншоты и ссылки на публикации.

Екатерина Мизулина ранее уже сообщала о каналах с угрозами школам в Самаре. Информацию также передавали в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".