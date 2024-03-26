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Происшествия

Больше 2 млрд рублей похитили кибермошенники у жителей Самарской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. кибермошенники похитили у жителей Самарской области более 2 млрд рублей. Такие данные во вторник, 26 марта, привел начальник Главного управления МВД России по региону Игорь Иванов, выступая с отчетом в губернской думе.

Фото: pxhere.com

Число IT-мошенничеств выросло на 39,1% (6148), а их доля в общем числе мошенничеств возросла до 77%. Пострадали от кибермошенников 5,5 тысячи граждан.

В связи с ростом киберпреступности в структуре ГУ МВД создали специализированные подразделения. В декабре 2023 г. их усилили 82 следователями и 55 оперативниками. 

Напомним, недавно следователи направили в суд уголовное дело о мошенничестве с предложениями инвестиций в криптовалюту. По версии следствия, организатором преступной схемы стал 22-летний самарец. Злоумышленники создали в соцсети страницу, на которой публиковали предложения о выгодных инвестициях и рассказывали об "успешном успехе". Потерпевшими признали 422 человек по всей стране.

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