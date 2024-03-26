Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 51%, или 7,9 тысячи компаний и организаций Самарской области из числа клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" пользуются преимуществами электронного документооборота (ЭДО). Этот инструмент помогает юридическим лицам комфортно и безопасно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепловой энергии.

Напомним, что электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.

"Большая часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании электронного документооборота. Преимущества очевидны — быстрый поиск по нужному фильтру, удобство отслеживания и возможность узнать статус документа в режиме онлайн. Работа в ЭДО позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, без посещения офисов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.