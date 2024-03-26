Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 51%, или 7,9 тысячи компаний и организаций Самарской области из числа клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" пользуются преимуществами электронного документооборота (ЭДО). Этот инструмент помогает юридическим лицам комфортно и безопасно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепловой энергии.
Напомним, что электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.
"Большая часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании электронного документооборота. Преимущества очевидны — быстрый поиск по нужному фильтру, удобство отслеживания и возможность узнать статус документа в режиме онлайн. Работа в ЭДО позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, без посещения офисов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!