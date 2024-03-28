16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"РКС-Самара": сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы усложняет ситуацию в городе Прокуратура Тольятти организовала проверку из-за затопления дорог Компания "Экос-С" приобрела водопроводную и канализационную сети ЖК "Лесная поляна" "Гранд дил" второй год подряд выигрывает подряд по очистке берегов Волги, Самары и Татьянки За апрель в Самаре планируют привести в порядок 42 млн кв. м территорий

ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара": сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы усложняет ситуацию в городе

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские коммунальщики бьют тревогу из-за увеличившегося потока дождевых и талых вод в городвкую канализацию. По данным "РКС-Самара", только за сутки с 26 на 27 марта канализационная насосная станция, принимающая стоки с Управленческого, перекачала 16 тыс. кубометров вместо обычных 4. Во многом это происходит из-за того, что в систему водоотведения, открывая канализационные колодцы, принудительно сбрасывают воду и отдельные жители, и компании. Делать это категорически запрещено.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

"Система хозфекальной канализации не рассчитана на такое увеличение объема, прием талых вод. Канализация переполняется и выходит на поверхность в другом месте, только уже с канализационными стоками.  В ночь с 26 на 27 марта диспетчерская служба "РКС-Самара" приняла 60 заявок об изливах из системы канализации!", — заявили в компании.

Еще большую угрозу несет мусор, который находится в потоках воды. Он выводит из строя оборудование, что грозит уже самыми тяжелыми последствиями. Всего за пару часов утром 27 марта на Городские очистные канализационные сооружения приплыло 8 тонн тряпок. Эти тряпки и другой мусор сотрудники ГОКС вынуждены соскребать вручную, поддерживая работу сооружений.

"Не осложняйте ситуацию! Выполняйте правила действий в паводок! "РКС-Самара" предупреждает, если будут зафиксированы случаи открытия канализационных колодцев для пропуска воды с улиц, то будут применяться меры административного воздействия, в частности в отношении УК, на чьей территории находится колодец. Не умножайте сложности, соблюдайте правила!", — призывают в "РКС-Самара".

Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды. От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31