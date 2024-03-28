"РКС-Самара": сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы усложняет ситуацию в городе

Самарские коммунальщики бьют тревогу из-за увеличившегося потока дождевых и талых вод в городвкую канализацию. По данным "РКС-Самара", только за сутки с 26 на 27 марта канализационная насосная станция, принимающая стоки с Управленческого, перекачала 16 тыс. кубометров вместо обычных 4. Во многом это происходит из-за того, что в систему водоотведения, открывая канализационные колодцы, принудительно сбрасывают воду и отдельные жители, и компании. Делать это категорически запрещено.

"Система хозфекальной канализации не рассчитана на такое увеличение объема, прием талых вод. Канализация переполняется и выходит на поверхность в другом месте, только уже с канализационными стоками. В ночь с 26 на 27 марта диспетчерская служба "РКС-Самара" приняла 60 заявок об изливах из системы канализации!", — заявили в компании.

Еще большую угрозу несет мусор, который находится в потоках воды. Он выводит из строя оборудование, что грозит уже самыми тяжелыми последствиями. Всего за пару часов утром 27 марта на Городские очистные канализационные сооружения приплыло 8 тонн тряпок. Эти тряпки и другой мусор сотрудники ГОКС вынуждены соскребать вручную, поддерживая работу сооружений.

"Не осложняйте ситуацию! Выполняйте правила действий в паводок! "РКС-Самара" предупреждает, если будут зафиксированы случаи открытия канализационных колодцев для пропуска воды с улиц, то будут применяться меры административного воздействия, в частности в отношении УК, на чьей территории находится колодец. Не умножайте сложности, соблюдайте правила!", — призывают в "РКС-Самара".

Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды. От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.