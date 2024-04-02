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Суды Происшествия

Пьяный водитель, по вине которого погибла курсант автошколы в Тольятти, приговорен к семи годам колонии

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителю Жигулевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, 19 июня 2023 г. 50-летний водитель автомобиля Lada Vesta, находясь в состоянии опьянения, вместе с двумя пассажирами двигался по ул. Воскресенской в Тольятти. Следуя со скоростью 119 км/ч, он совершил столкновение с учебным автомобилем Lada Granta.

В салоне Lada Granta, следовавшем по экзаменационному маршруту, находились инструктор по вождению и курсант автошколы "Лада Эксперт".  В результате 26-летняя ученица автошколы погибла на месте происшествия.

Вину в содеянном подсудимый признал полностью.

Судом в пользу четырех членов семьи погибшей (супруга, двух несовершеннолетних детей и отца) с подсудимого взыскан материальный ущерб в размере 40 тыс. руб. и компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

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