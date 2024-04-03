В Самарской области расширяется уникальное производство

В Безенчукском районе производитель филамента запустил в эксплуатацию новую производственную линию, которая на сегодняшний день является единственной в России. Это позволит увеличить производство уникальной и востребованной продукции в 10 раз — до 70 кг в час. В два раза будет увеличено количество сотрудников предприятия, которые теперь будут трудиться в 2 смены.

В прошлом году на агровытсавке, которая традиционно проходит в поселке Усть-Кинельский, отец и сын Конаковы рассказали губернатору Дмитрию Азарову о производстве филамента (нитей для 3D-принтеров) в Безенчуке.

Начиналось все пять лет назад. Тогда безенчукские "Кулибины" сами собрали свой первый станок по производству филамента. Потом Конаковы делали маленькие детали для бытового использования. Сегодня безенчукская компания "Star Plast" входит в десятку лучших в России по качеству и количеству производимой продукции.

В прошлом году на семейном предприятии Конаковых объемы производства уже увеличили в разы. Заказы начали поступать как от частных лиц, так и крупных производителей сельхозтехники, пищевого оборудования, вооружения. Расширилась и география поставок не только по России, но и в ближнее зарубежье (Белоруссия, Казахстан).

Помимо изготовления 3D-нитей, предприятие помогает бойцам в зоне СВО. В частности, тут изготавливают тубусы для хранения ампул со шприцами. В критической ситуации такие тубусы дают возможность сразу же применить медикаменты и дождаться профессиональной помощи. Кроме того, пластик, изготовленный на Star Plast, используется при производстве дронов.

В планах Юрия и Александра Конаковых дальнейшее расширение производства — закупка нового оборудования, которое позволит изготавливать детали для сельхозмашин, медицинского оборудования и еще увеличить производство филамента, потребность в котором с каждым днем только возрастает.

"Мы только в начале пути. Будем расширяться. Сейчас наша основная задача — увеличить производство филамента. Скоро в цех упаковки поступит дополнительное оборудование для автоматической упаковки наших изделий, будем вакуумировать в термопленку. Также разработали ЧПУ-станок для плазменной резки металла, и закупаем комплектующие детали для лазерного оборудования, — делится своими планами на будущее основатель компании Юрий Конаков. — По многочисленным просьбам от аграриев начинаем изготавливать станок ЧПУ-плазморез, который сможет резать металл толщиной до 35 мм. Он просто необходим при изготовлении как запчастей для с/х машин, так и для фланцев, по запросу от коммунальных служб. Для аграриев наш завод будет просто спасением, поскольку можно будет заказать те запчасти, которые невозможно приобрести из-за введенных санкций. К примеру, в Самарском НИИСХ и Поволжском НИИСС с помощью нашей продукции смогли вернуть к жизни малогабаритную технику для применения на опытных делянках — небольшие комбайны с узкой жаткой для зерновых применяются на полях институтов, где идут исследования. Так что будем помогать обеспечивать технологическую безопасность страны!"

В ближайшее время заместителю генерального директора, технологу предприятия, а по совместительству и сыну основателя компании Александру Конакову предстоит поездка в Китай. "Для производства филамента нужен экструзивный пластик. Мы его закупали у посредников, а сейчас, когда производство расширяется, чтобы сократить собственные расходы, планируем закупку пластика напрямую от производителя. Мы уже делаем трехцветный полимер, то есть пруток в разрезе имеет три цвета, это наша гордость, таких в России ни у кого больше нет. Дальше мы уже ограничены только своей фантазией. Уверен, наш завод будет развиваться и станет одним из знаковых в губернии", — говорит Александр Конаков.