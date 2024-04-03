Брата обвиненного во взятках в ФСБ экс-гаишника подозревают в хищении нефти

В Самарской области разрастается уголовное дело о хищении нефти, "крышевать" которое могли просить силовиков. Как рассказали источники Волга Ньюс, сейчас по делу о врезках в нефтепровод в Приволжском районе проходит уже несколько человек, в том числе и два брата Вовченко.

"По версии следствия, несколько человек сделали врезку в нефтепровод. От нее сделали отвод. Он шел до завода, а потом еще километров 30-40 до базы. И с этой базы уже должны были нефть вывозить машинами", — рассказал источник Волга Ньюс.

Напомним, в 2023 г. по этому делу задержали на выходе из здания суда бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Вовченко. В тот момент Вовченко шел с заседания по обвинению его в даче взяток сотрудникам УФСБ по Самарской области за "крышевание" незаконного нефтебизнеса. По версии следствия, Вовченко решил незаконно платить теперь уже бывшим работникам УФСБ по Самарской области Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Когда-то эти двое работали в одном кабинете. И Гудков был знаком с сотрудником ГИБДД Исабеком Рамазановым.

"Вовченко обратился к Рамазанову с просьбой оказать содействие для получения покровительства за 1 млн рублей. Рамазанов согласился", — зачитывал представитель гособвинения на суде.

Далее, по версии следствия, Рамазанов встретился с Гудковым и попросил его помогать Вовченко за взятки. Гудков был не против и поговорил с Горбуновым. В мае 2021 г. Вовченко возле здания на ул. Ленинградской в Самаре передал 1 млн руб. Рамазанову, а тот через Гудкова должен был передать деньги Горбунову. Сейчас дело Гудкова и Горбунова о получении взяток от разных людей, в том числе от Вовченко, должен рассмотреть суд. По данным Волга Ньюс, недавно Гудков оставлял заявку в соответствующей базе в Москве в поисках бесплатного адвоката.

Михаила Вовченко за взятки экс-чекистам приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Но теперь ему могут добавить срок непосредственно за незаконную деятельность, связанную с нефтью. Согласно сайтам судов, братья Вовченко иногда обжалуют процессуальные действия. Расследование пока продолжается.