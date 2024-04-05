Представители разных конфессий и национальностей в Самарской области высказались о важности единства и согласия

"Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество", — сказал президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России после трагедии в "Крокус Сити Холле".

Опыту межнационального общения, межконфессионального согласия и единства, которым обладает Российская Федерация, стоит поучиться всему миру. Так считают представители конфессий и общественные деятели, представители разных национальностей в Самарской области.

"Мы, православные христиане и наши мусульманские сограждане, братья, никогда не устраивали межрелигиозных войн. И этот опыт, который есть у Российской Федерации, вообще у Российского государства, он беспрецедентен, если мы посмотрим на другие страны Европы, — считает Отец Герасим Вертей, клирик прихода Храма в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских. — Мы, православные, с мусульманами, более тысячи лет живем бок о бок. О том, что русские знали об исламе, нам говорит "Повесть временных лет", очень древний текст начала 12-го века. После того, как Ханство Казанское и Астраханское вошли в состав Российского государства, после этого мы, уже не отвлекаясь на какие-то конфликты начали созидать вместе одно великое отечество. И когда перед нашим отечеством появлялись серьезные, как бы сейчас сказали, экзистенциальные вызовы, Смутное время, нападение Наполеона, войны, православные и мусульмане вместе выступали сражаться за свое отечество, защищали и трудились. Кроме войн, вместе совершали много великого. Кроме героев войны у нас есть еще герои науки, как православные, так и мусульмане, и герои-первооткрыватели, и подвижники, которые трудились, созидая и заводы, и фабрики и осваивая территории. И все это всегда вместе. Я думаю, что опыту Российского государства, Российской Федерации в контексте межрелигиозных отношений, стоит поучиться всему миру вообще".

"Более 190 этносов проживает в России. И в мире и согласии мы проживаем долгое время. У нас есть представители Русской православной церкви, у нас есть ислам, у нас есть иудаизм. Мы никогда не спорим, никогда не воюем. У нас нет разногласий. И когда связывают ужасный теракт, убийство невинных людей с религией, с исламом, но ислам против терроризма. И в этот священный месяц это произошло. Это делается для того, чтобы создать дисбаланс в нашей стране, чтобы мигрантов гнали отсюда, чтобы нельзя было найти с ними общий язык. Мы против этого. Мы понимаем, что люди, которые встали на этот путь, не являются мусульманами. Потому что мусульманин таких зверств никогда не сделает!" — подчеркнул председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип-Хазрат Яруллин.

"Все знают, что российский народ невозможно победить, если мы вместе и едины, и поэтому все чаще сегодня предпринимаются попытки разобщить нас. Россия всегда была и остается многонациональным государством. Это общий дом для многих народов, которые здесь живут веками. И все мы хотим спокойно жить, учиться, работать, воспитывать детей — независимо от языка и религии, — отмечает Ростислав Хугаев, председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", почетный гражданин Самары.

Он напомнил, что в годы войны все сражались плечом к плечу, единым народом, единой семьей. Потому и выстояли, потому и победили.

"Так и сегодня мы должны всецело стараться передать своим детям, внукам те отношения, которые были заложены нашими предками. И сегодня на линии соприкосновения есть это единство, наши военнослужащие дышат одним воздухом, там нет разделения на национальности, вместе они отстаивают интересы нашей страны, как это делали наши предки. Сегодня самое главное — безопасность государства и общества, сохранение межэтнического и межрелигиозного согласия. Только уважая культуру и традиции местного населения, строго выполняя российские законы, можно сохранить единство российского многонационального общества и мир в нашей стране", — подчеркивает Ростислав Хугаев.

Также председатель Союза народов Самарской области напомнил, что на территории Самарской области построен этнокультурный Парк Дружбы народов, который помогает узнавать об истории национальностей, населяющих самарскую землю. Представители разных народов, проживающих на самарской земле, видят в этом опыте потенциал для межкультурного взаимодействия.