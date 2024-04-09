В Нефтегорске мужчину приговорили к исправительным работам за поджог дачных домов

Нефтегорский районный суд приговорил 50-летнего местного жителя, совершившего поджоги дачных домиков, к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Один из поджогов произошел в ноябре прошлого года. После ликвидации возгорания сотрудники полиции опросили собственника и жителей соседних домов, осмотрели место происшествия, обнаружили на территории участка и изъяли спички, пластиковую бутылку, следы нефтепродуктов.

Потерпевший рассказал полицейским, что за несколько дней до поджога у его знакомой также сгорела дача. Женщину пояснила, что в случившемся подозревает своего бывшего сожителя. Такой вывод она сделала, так как он неоднократно высказывал неприязнь ей и ее другу – второму потерпевшему.

Установив местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого мужчину и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в гараже задержанного жидкость, и отправили ее на экспертизу, результаты которой показали, что она идентична следам нефтепродуктов, изъятым на месте происшествия.

Общая сумма ущерба, нанесенного строениям, составила более 37 тыс. рублей. Злоумышленник возместил его в ходе расследования.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.