16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Нефтегорске мужчину приговорили к исправительным работам за поджог дачных домов В Самаре вынесли приговор замдиректору "Ундоровской Волжанки" Самарчанке, обвиняемой в реабилитации нацизма, вынесли приговор Суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу Экс-прокурору Сызрани Вадиму Федорину запросили срок в 11 лет

Суды Происшествия

В Нефтегорске мужчину приговорили к исправительным работам за поджог дачных домов

НЕФТЕГОРСК. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нефтегорский районный суд приговорил 50-летнего местного жителя, совершившего поджоги дачных домиков, к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Один из поджогов произошел в ноябре прошлого года. После ликвидации возгорания сотрудники полиции опросили собственника и жителей соседних домов, осмотрели место происшествия, обнаружили на территории участка и изъяли спички, пластиковую бутылку, следы нефтепродуктов.

Потерпевший рассказал полицейским, что за несколько дней до поджога у его знакомой также сгорела дача. Женщину пояснила, что в случившемся подозревает своего бывшего сожителя. Такой вывод она сделала, так как он неоднократно высказывал неприязнь ей и ее другу – второму потерпевшему.

Установив местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого мужчину и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в гараже задержанного жидкость, и отправили ее на экспертизу, результаты которой показали, что она идентична следам нефтепродуктов, изъятым на месте происшествия.

Общая сумма ущерба, нанесенного строениям, составила более 37 тыс. рублей. Злоумышленник возместил его в ходе расследования.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5