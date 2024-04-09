В Самаре ищут водителя Haval, сбившего подростка

В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

3 апреля, около 20:25, водитель, предположительно, синего Haval F7 с панорамной крышей и габаритной светодиодной подсветкой на крышке заднего багажника ехал по ул. Ивана Булкина. В районе дома № 30 по ул. Дыбенко он сбил подростка на пешеходном переходе. После этого автомобилист скрылся.

14-летний пострадавший сам обратился в больнице, откуда об аварии и сообщили в полицию.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию по телефону: 8(846) 921-78-78, 8-57.50.9276-77. Либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.