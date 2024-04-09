В Самаре ищут водителя Haval, сбившего подростка

В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
3 апреля, около 20:25, водитель, предположительно, синего Haval F7 с панорамной крышей и габаритной светодиодной подсветкой на крышке заднего багажника ехал по ул. Ивана Булкина. В районе дома № 30 по ул. Дыбенко он сбил подростка на пешеходном переходе. После этого автомобилист скрылся.
14-летний пострадавший сам обратился в больнице, откуда об аварии и сообщили в полицию.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию по телефону: 8(846) 921-78-78, 8-57.50.9276-77. Либо обратиться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153а, кабинет 7.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!