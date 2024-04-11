Под Самарой в ДТП погиб водитель иномарки

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В четверг, 11 апреля, в Приволжском районе участником ДТП стал 71-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 7:30 по трассе №Осинки-Приволжье-Обшаровка" со стороны с. Приволжье в сторону с. Обшаровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.