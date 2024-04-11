Под Самарой в ДТП погиб водитель иномарки

В четверг, 11 апреля, в Приволжском районе участником ДТП стал 71-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 7:30 по трассе №Осинки-Приволжье-Обшаровка" со стороны с. Приволжье в сторону с. Обшаровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 20-м километре трассы он не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения.
Водитель скончался на месте ДТП. Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!