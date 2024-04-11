Политики нашли крайних в проблемах грязи и неразберихи с парковками в Самаре

В Самаре нужно повысить эффективность работы административных комиссий. Это позволит решить проблемы уборки улиц, работы торговых объектов и правил парковки в городе. Такую информацию озвучили 11 апреля на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению.

Претензии к работе административных комиссий заявил депутат Александр Милеев. По его словам, они выявляют мало нарушений, хотя на улицах грязно, киоски ставят на газонах, и автомобилисты паркуются в неположенных местах. Как результат — бюджеты районов не пополняются штрафами, да и проблемы города не решаются.

"Уважающие себя предприниматели убирают территорию около торговых объектов, в пределах пяти метров. Если не убирают — то административная комиссия должны выйти на место и составить протокол. Я такого ни разу не видел. Вот Железнодорожный район. Там суд стоит очень дорого, 5 миллиардов на него потрачено. А напротив киоск. И все время стоит срач. Никто не убирается. Ни одного рубля Железнодорожный район не заработал. О чем это говорит? Всем все равно", — сказал депутат.

Коллеги его поддержали. Некоторые отметили, что безнаказанность рождает вседозволенность, и чтобы этого не было и должны работать административные комиссии. Другие добавили, что нужно сосредоточиться не только на сборе денег, но и на комплексном решении городских проблем.

В итоге пришли к выводу, что нужно организовать совещание с участием чиновников и тех самых членов административных комиссий, чтобы узнать из первых уст, почему они так работают. Но некоторую завесу приоткрыл и. о. главы Кировского района Вячеслав Ротерс. По его словам, если члены административных комиссий будут выезжать на все нарушения, то их попросту на всё не хватит.

"Поэтому у нас в районе формируют материалы, документы инфе лица. Мы проводили разъяснения для управляющих микрорайонов и старших по домам. Административная комиссия — это как суд. Получив документы, рассматривает их и принимает соответствующее решение", — объяснил Вячеслав Ротерс.

Так или иначе, у членов административных комиссий, чиновников и депутатов еще будет возможность высказать свое мнение. Вероятно, формат работы этого органа пересмотрят.