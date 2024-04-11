Политики нашли крайних в проблемах грязи и неразберихи с парковками в Самаре

В Самаре нужно повысить эффективность работы административных комиссий. Это позволит решить проблемы уборки улиц, работы торговых объектов и правил парковки в городе. Такую информацию озвучили 11 апреля на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению.
Претензии к работе административных комиссий заявил депутат Александр Милеев. По его словам, они выявляют мало нарушений, хотя на улицах грязно, киоски ставят на газонах, и автомобилисты паркуются в неположенных местах. Как результат — бюджеты районов не пополняются штрафами, да и проблемы города не решаются.
"Уважающие себя предприниматели убирают территорию около торговых объектов, в пределах пяти метров. Если не убирают — то административная комиссия должны выйти на место и составить протокол. Я такого ни разу не видел. Вот Железнодорожный район. Там суд стоит очень дорого, 5 миллиардов на него потрачено. А напротив киоск. И все время стоит срач. Никто не убирается. Ни одного рубля Железнодорожный район не заработал. О чем это говорит? Всем все равно", — сказал депутат.
Коллеги его поддержали. Некоторые отметили, что безнаказанность рождает вседозволенность, и чтобы этого не было и должны работать административные комиссии. Другие добавили, что нужно сосредоточиться не только на сборе денег, но и на комплексном решении городских проблем.
В итоге пришли к выводу, что нужно организовать совещание с участием чиновников и тех самых членов административных комиссий, чтобы узнать из первых уст, почему они так работают. Но некоторую завесу приоткрыл и. о. главы Кировского района Вячеслав Ротерс. По его словам, если члены административных комиссий будут выезжать на все нарушения, то их попросту на всё не хватит.
"Поэтому у нас в районе формируют материалы, документы инфе лица. Мы проводили разъяснения для управляющих микрорайонов и старших по домам. Административная комиссия — это как суд. Получив документы, рассматривает их и принимает соответствующее решение", — объяснил Вячеслав Ротерс.
Так или иначе, у членов административных комиссий, чиновников и депутатов еще будет возможность высказать свое мнение. Вероятно, формат работы этого органа пересмотрят.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!