Верховный Суд РФ не рассмотрит жалобы юристов из Крыма, осужденных в Самаре за наркотики

Верховный Суд РФ отказался рассматривать кассационные жалобы на приговор Красноглинского райсуда Самары, вынесенный крымчанам Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В декабре 2020 г. 41-летний Виталий Дацюк и 35-летний Владимир Мельник являлись адвокатами из Крыма. Кроме того, Мельник был депутатом Армянского горсовета Республики Крым второго созыва.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2020 г. мужчины за 200 тыс. руб. приобрели через интернет 459 г метилэфедрона, 128 г кокаина, 835 г метадона, 2,98 кг амфетамина, а также 2,12 кг марихуаны в 26 пакетах. Товар они забрали из "закладок" в Самарской и Московской областях, когда ехали из Крыма. Вещества адвокаты планировали сбыть в Крыму и Краснодарском крае и заработать на этом 800 тыс. рублей.

24 декабря в Самаре Infiniti подозреваемых остановили около ТЦ "Мега". Полицейские ждали крымчан с омоновцами. Наркотики были спрятаны в пакеты с кормом для домашних животных.

Красноглинский районный суд Самары в итоге приговорил Мельника к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. и на 10 лет лишил его права занимать определенные должности. Виталию Дацюку назначили восемь лет заключения в такой же колонии, аналогичный штраф с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 10 лет.

Приговор обжаловали и представители прокуратуры, и осужденные с адвокатами. 31 мая 2022 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда приговор изменила. В частности исключила из него указания о назначении Мельнику и Дацюку дополнительного наказания — лишения права на 10 лет заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, апелляционная инстанция дополнила квалификацию действий Дацюка и Мельника по 4.3 ст. 30, ч. 5 ст, 228.1 УК РФ — с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"). И сроки заключения подсудимым оставили без изменения.

Мельник и Дацюк подали жалобы на приговор и апелляционное определение в Шестой кассационный суд, но не добились никаких изменений приговора.

Осенью 2023 г. осужденные подали жалобы на приговор Красноглинского райсуда в Верховный Суд РФ. В декабре 2023 г. суд отказал в передаче их на рассмотрение. В январе 2024 г. в Верховный Суд поступили кассационные жалобы на тот же приговор от представителей Мельника и Дацюка. Но их опять не стали рассматривать.