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Суды Происшествия

Осужденные за наркотики адвокаты из Крыма не смоли оспорить приговор

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 мая, Самарский облсуда рассмотрел апелляционные жалобы и не стал менять приговор членам Адвокатской палаты Республики Крым Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в декабре 2020 г. мужчины за 200 тыс. руб. приобрели через Интернет 459 г метилэфедрона, 128 г кокаина, 835 г метадона, 2,98 кг амфетамина, а также 2,12 кг марихуаны в 26 пакетах. Товар они забрали из "закладок" в Самарской и Московской областях на пути из Крыма.

Запрещенные вещества адвокаты планировали сбыть в Крыму и Краснодарском крае и заработать на этом 800 тыс. рублей.

В Самаре Infiniti подозреваемых задержали около ТЦ "Мега". Полицейские ждали крымчан с омоновцами. Наркотики обнаружились в пакетах с кормом для домашних животных.

Красноглинский районный суд в феврале приговорил Мельника к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. и на 10 лет лишил права быть представителем власти. Виталию Дацюку назначили восемь лет такой же колонии, аналогичный штраф и лишение права занимать такие же должности.

31 мая апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрели жалобы на приговор и оставила его без изменений.

Гид потребителя

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