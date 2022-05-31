Осужденные за наркотики адвокаты из Крыма не смоли оспорить приговор

Во вторник, 31 мая, Самарский облсуда рассмотрел апелляционные жалобы и не стал менять приговор членам Адвокатской палаты Республики Крым Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в декабре 2020 г. мужчины за 200 тыс. руб. приобрели через Интернет 459 г метилэфедрона, 128 г кокаина, 835 г метадона, 2,98 кг амфетамина, а также 2,12 кг марихуаны в 26 пакетах. Товар они забрали из "закладок" в Самарской и Московской областях на пути из Крыма.
Запрещенные вещества адвокаты планировали сбыть в Крыму и Краснодарском крае и заработать на этом 800 тыс. рублей.
В Самаре Infiniti подозреваемых задержали около ТЦ "Мега". Полицейские ждали крымчан с омоновцами. Наркотики обнаружились в пакетах с кормом для домашних животных.
Красноглинский районный суд в феврале приговорил Мельника к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. и на 10 лет лишил права быть представителем власти. Виталию Дацюку назначили восемь лет такой же колонии, аналогичный штраф и лишение права занимать такие же должности.
31 мая апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрели жалобы на приговор и оставила его без изменений.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.