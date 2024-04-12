Спор о том, как точить ножи, привел жителя Чапаевска к уголовному делу

В Чапаевске полицейские задержали 40-летнего подставного директора фирмы-однодневки по подозрению в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в начале апреля мужчина выпивал с 52-летним приятелем в его квартире на ул. Щорса. Мужчины поспорили из-за того, как точить ножи, и подозреваемый избил хозяина жилища. Пострадавший смог позвонить матери, которая нашла его уже в бессознательном состоянии.

Когда мужчину задержали, он сказал, что избил знакомого, так испугался из-за того, что тот начал размахивать ножом и угрожать.