Спор о том, как точить ножи, привел жителя Чапаевска к уголовному делу

В Чапаевске полицейские задержали 40-летнего подставного директора фирмы-однодневки по подозрению в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в начале апреля мужчина выпивал с 52-летним приятелем в его квартире на ул. Щорса. Мужчины поспорили из-за того, как точить ножи, и подозреваемый избил хозяина жилища. Пострадавший смог позвонить матери, которая нашла его уже в бессознательном состоянии.
Когда мужчину задержали, он сказал, что избил знакомого, так испугался из-за того, что тот начал размахивать ножом и угрожать.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎