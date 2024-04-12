В регионах ПФО собирают гуманитарную помощь жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка

В пятницу, 12 апреля, министр МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров прибыли в Орск Оренбургской области, где осмотрели наиболее пострадавшие районы города, встретились с инициативной группой граждан и оценили восстановительные работы.

"В городе проводится комплекс инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий", — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Ситуацию в Оренбуржье прокомментировал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров: "Общественно-политическая обстановка в регионе в целом стабильная, контролируемая. В зонах подтопления для пострадавших организована необходимая помощь: осуществляется подвоз питьевой воды и воды для бытовых нужд, ведется работа по восстановлению подачи электричества. Органы власти оказывают материальную и финансовую помощь пострадавшим, поступило уже более 150 тыс. заявлений на получение выплат. За эпидемиологической ситуацией следят медики".

В настоящее время в Самарской области, как и в других регионах Приволжского федерального округа идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приема воды и продовольствия. Жители ПФО перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

"Хочется поблагодарить всех тех, кто не остается в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду — привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", — сказал Игорь Комаров.

Как отметили в МЧС, ситуация с паводком в области находится на постоянном контроле. В настоящее время промытый ранее участок дамбы отсыпан, вода из реки Урал не поступает в жилые районы. Реагирование сил и средств служб РСЧС осуществляется в соответствии со складывающейся обстановкой.

5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошел прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.

В Самаркой области также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности населения в период прохождения паводка на территории региона. По информации МЧС России по Самарской области на территории региона остаются подтопленными пять низководных мостов, 83 частных жилых домов, 457 приусадебных участков. Вода отступила от три жилых домов и 22 приусадебных участков. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с с. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются. За сутки оказались подтопленными 50 жилых домов, в Богатовском, Кинель-Черкасском и Борском районах, а также 57 приусадебных участков в Богатовском, Борском, Красноярском и Похвистневском районах.

Для граждан подтопленных территорий подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3 тыс. мест. В одном пункте временного размещения находятся 12 человек, в том числе трое детей. Обстановка с паводком остается на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.