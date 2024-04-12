16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание Политики нашли крайних в проблемах грязи и неразберихи с парковками в Самаре В регионе продолжается месячник благоустройства Ремонт картами в Самаре начнется на этой неделе В Самаре выделили 6 млн рублей на украшение набережной цветами

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" заменит теплосети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул. Чернореченской. Здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить комплексное благоустройство территории, включая обновление подземных коммуникаций. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Замена коммуникаций станет первым этапом благоустройства бульвара. В частности, специалистам "ПТС" предстоит обновить теплосети в трех местах — в районе жилого дома № 12 по ул. Чернореченской, вдоль ул. Владимирской и по ул. Спортивной. На данный момент работы ведутся на участке рядом с домом № 12: демонтированы железобетонные лотки и старый трубопровод. В ближайшие дни теплоэнергетики приступят к ремонту по ул. Владимирской, а в первой половине мая — по ул. Спортивной.

На период проведения работ энергетики уделили особое внимание сохранению ресурсоснабжения близлежащих домов. Так, для горожан смонтированы временные трубопроводы для подачи тепла и горячей воды.

"Монтаж новых коммуникаций позволит исключить вероятность каких-либо ремонтных работ и вскрытий на месте нового благоустройства. Для жителей замена этих участков даст повышение надежности и качества теплоснабжения", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Также в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" идет замена коммуникаций на ул. XXII Партсъезда, где выполняется реконструкция теплосети.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5