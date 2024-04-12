"Т Плюс" заменит теплосети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Сотрудники "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул. Чернореченской. Здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить комплексное благоустройство территории, включая обновление подземных коммуникаций. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Замена коммуникаций станет первым этапом благоустройства бульвара. В частности, специалистам "ПТС" предстоит обновить теплосети в трех местах — в районе жилого дома № 12 по ул. Чернореченской, вдоль ул. Владимирской и по ул. Спортивной. На данный момент работы ведутся на участке рядом с домом № 12: демонтированы железобетонные лотки и старый трубопровод. В ближайшие дни теплоэнергетики приступят к ремонту по ул. Владимирской, а в первой половине мая — по ул. Спортивной.

На период проведения работ энергетики уделили особое внимание сохранению ресурсоснабжения близлежащих домов. Так, для горожан смонтированы временные трубопроводы для подачи тепла и горячей воды.

"Монтаж новых коммуникаций позволит исключить вероятность каких-либо ремонтных работ и вскрытий на месте нового благоустройства. Для жителей замена этих участков даст повышение надежности и качества теплоснабжения", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Также в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" идет замена коммуникаций на ул. XXII Партсъезда, где выполняется реконструкция теплосети.