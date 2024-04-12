"Т Плюс" заменит теплосети в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Сотрудники "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул. Чернореченской. Здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить комплексное благоустройство территории, включая обновление подземных коммуникаций. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.
Замена коммуникаций станет первым этапом благоустройства бульвара. В частности, специалистам "ПТС" предстоит обновить теплосети в трех местах — в районе жилого дома № 12 по ул. Чернореченской, вдоль ул. Владимирской и по ул. Спортивной. На данный момент работы ведутся на участке рядом с домом № 12: демонтированы железобетонные лотки и старый трубопровод. В ближайшие дни теплоэнергетики приступят к ремонту по ул. Владимирской, а в первой половине мая — по ул. Спортивной.
На период проведения работ энергетики уделили особое внимание сохранению ресурсоснабжения близлежащих домов. Так, для горожан смонтированы временные трубопроводы для подачи тепла и горячей воды.
"Монтаж новых коммуникаций позволит исключить вероятность каких-либо ремонтных работ и вскрытий на месте нового благоустройства. Для жителей замена этих участков даст повышение надежности и качества теплоснабжения", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Также в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" идет замена коммуникаций на ул. XXII Партсъезда, где выполняется реконструкция теплосети.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!