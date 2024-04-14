Самарская прокуратура заинтересовалась уголовным дело об избиении подростка

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нанесения травм девочке-подростку. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 25 марта 2024 года. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Подозреваемому избрали меру пресечения — обязательства о явке. Сейчас он находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Ход расследования контролирует прокуратура Советского района Самары.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎