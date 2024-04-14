Самарская прокуратура заинтересовалась уголовным дело об избиении подростка

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нанесения травм девочке-подростку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 25 марта 2024 года. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Подозреваемому избрали меру пресечения — обязательства о явке. Сейчас он находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ход расследования контролирует прокуратура Советского района Самары.