В Сызрани будут судить мужчину, похитившего чужой велосипед из подъезда

В Сызранский городской суд направлено уголовное дело по обвинению ранее неоднократно судимого местного жителя в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июне 2023 года в полицию Сызрани обратился 37-летний местный житель, сообщивший, что из подъезда дома по ул. Профсоюзной похищен его велосипед. Он пояснил, что транспортное средство хранилось на лестничной площадке без запорного устройства.
Сотрудники полиции доложили о происшествии следственно-оперативной группе и передали информацию через дежурную часть ближайшим автопатрулям.
Через несколько часов внимание патрульных привлек мужчина, который рядом с собой катил велосипед, по приметам схожий с похищенным. Объяснить, кому принадлежит двухколесное транспортное средство, он не смог и, вместе с велосипедом, был доставлен в территориальный отдел внутренних дел для установления личности и дальнейшего разбирательства.
При опросе 50-летний безработный задержанный, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражи, признался в хищении чужого имущества и пояснил, что планировал продать похищенный велосипед, но не сумел довести преступный умысел до конца, так как был оперативно задержан сотрудниками ППСП.
Сызранские следователи предъявили подозреваемому обвинение в совершении преступления по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено владельцу.
Сотрудники полиции призывают граждан принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и не оставлять двухколесные транспортные средства без присмотра.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎