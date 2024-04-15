В Сызрани будут судить мужчину, похитившего чужой велосипед из подъезда

В Сызранский городской суд направлено уголовное дело по обвинению ранее неоднократно судимого местного жителя в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне 2023 года в полицию Сызрани обратился 37-летний местный житель, сообщивший, что из подъезда дома по ул. Профсоюзной похищен его велосипед. Он пояснил, что транспортное средство хранилось на лестничной площадке без запорного устройства.

Сотрудники полиции доложили о происшествии следственно-оперативной группе и передали информацию через дежурную часть ближайшим автопатрулям.

Через несколько часов внимание патрульных привлек мужчина, который рядом с собой катил велосипед, по приметам схожий с похищенным. Объяснить, кому принадлежит двухколесное транспортное средство, он не смог и, вместе с велосипедом, был доставлен в территориальный отдел внутренних дел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

При опросе 50-летний безработный задержанный, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражи, признался в хищении чужого имущества и пояснил, что планировал продать похищенный велосипед, но не сумел довести преступный умысел до конца, так как был оперативно задержан сотрудниками ППСП.

Сызранские следователи предъявили подозреваемому обвинение в совершении преступления по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Сотрудники полиции призывают граждан принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и не оставлять двухколесные транспортные средства без присмотра.