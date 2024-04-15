В Самаре не смогли рассмотреть дело о похищении офисной бумаги на 24 миллиона

Суд в Самаре не смог рассмотреть уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в хищении. Она скрылась в Арабских Эмиратах.

Напомним, по версии следствия, главный специалист отдела хозобеспечения организации с мая 2020 г. по октябрь 2021 г. похитила у организации 112 тыс. пачек офисной бумаги общей стоимостью больше 24 млн рублей.

"Для придания правомерного вида деньгам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC 200. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, подозреваемая продала имущество по заниженной стоимости", — отмечается в сообщении.

Дело возбудили о мошенничестве и легализации доходов. Во время следствия обвиняемую объявили в международный розыск и заочно арестовали. Потом дело направили в суд Куйбышевского района для проведения заочного судебного процесса.

По информации источников, речь идет о бывшей сотруднице компании "РН-Учет" Анастасии Лисенковой. А жить она уехала в Объединенные Арабские Эмираты.

Но вот незадача — судья Наталья Прошина не смогла рассмотреть дело и недавно вернула его прокурору — сейчас решение обжалуется.

"Представитель потерпевшего возражал против возвращения уголовного дела прокурору, мотивируя тем, что Лисенкова уже продолжительное время находится в розыске, возвращение уголовного дела не приведет к ее отысканию. Защитник Лисенковой просила вернуть уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ ввиду невозможности рассмотрения уголовного дела, а также заявила ходатайство о возвращении уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ ввиду отсутствия доказательств вины Лисенковой, непроведении бухгалтерской экспертизы, отсутствия договора о полной материальной ответственности с Лисенковой, отсутствия законных оснований для направления уголовного дела в суд", — указано в материалах Куйбышевского районного суда.

Суд решил, что местонахождение Лисенковой установлено, но достаточных мер для ее экстрадиции не принято. Таким образом, счел суд, при заочном рассмотрении дела возникают процессуальные нарушения.

"Возвратить уголовное дело по обвинению Лисенковой прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Меру пресечения в отношении Лисенковой оставить прежней — в виде заключения под стражу на два месяца с момента передачи обвиняемой правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ", — постановил суд.

Будут ли пытаться экстрадировать "похитительницу бумаги" — не уточняется. Сейчас решение Куйбышевского районного суда обжалуется в апелляционной инстанции.