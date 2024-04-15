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Преступления Происшествия

Девушка с сайта знакомств выманила деньги у самарца

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадал 23-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Накануне он познакомился с девушкой на сайте знакомств и договорился о встрече в картинной галерее. Девушка сказала, что уже приобрела билет себе, и скинула потерпевшему ссылку, чтобы он тоже мог взять билет. Молодой человек прошел по ссылке, ввел данные банковской карты и код подтверждения, но покупка не подтвердилась.

После этого девушка отправила еще одну ссылку — якобы для возврата денег. На этого раз самарец ввел паспортные данные и реквизиты банковской карты. В результате с его счета списали 8 тыс. рублей. А незнакомка с сайта знакомств пропала.

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